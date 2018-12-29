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Что депутаты пожелали себе, стране и своим избирателям

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- Оксана Гут
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Вот уж когда действительно депутаты Жогорку Кенеша отвечают на вопрос журналиста охотно. Редакция VB.KG спросила у парламентариев, чего бы они хотели пожелать своей стране, гражданам и сами себе в грядущем 2019 году.

- Я всех поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всех благ, здоровья, благополучия, мира, стабильности. Чтобы у нас в 2019 году страна двигалась только вперед, чтобы экономика выросла, бюджет пополнился. Чтобы народ жил не бедно, а в достатке и страна была богатой. Чтобы граждане были законопослушными, а Жогорку Кенеш писал хорошие законы, - как на духу перечислил пожелания депутат Кожобек Рыспаев.

Себе же народный избранник пожелал лишь крепкого здоровья. Это самое главное, отметил он.

- Всем кыргызстанцам, в том числе депутатам Жогорку Кенеша, президенту, премьер-министру я желаю того, что нужно для развития страны. А это очень простые вещи – относиться к людям, к природе, ко всему окружающему по-человечески. При принятии решений чтобы и мы депутаты в том числе думали прежде всего о людях. И главное – добра. Я так сожалению, что в последнее время очень много агрессии, насилия в отношении детей, семейного насилия. Понятно, что среди причин экономически-социальные проблемы: безработица, маленькая зарплата и т.д. Но всегда нужно оставаться человеком. Трудные времена были и раньше. Наши отцы и деды пережили военные годы, когда люди были вынуждены делить крошку хлеба, наши бабушки воспитывали помимо своих детей и тех, кто остался без заботы. Но такой злобы не было, - поделилась мнением депутат Айнуру Алтыбаева.

А вот, что себе пожелала нардеп:

- Кроме обычных вещей- здоровья и счастья, еще стойкости, выдержки, терпения. Работа депутата очень ответственная, кроме физического труда – подолгу сидеть читать законопроекты, искать дополнительные экспертные мнения, еще нужна моральная сила.

Азамат Арапбаев пожелал кыргызстанцам мирного неба над головой и крепкого здоровья.

- Пусть в будущем году не будет политических перекосов, а граждане чувствуют себя защищенными, свободными, благосостояния им. Мы - парламент и правительство будем прикладывать все усилия, чтобы создать такие условия нашим гражданам, - выступил депутат Азамат Абдуллажанович.

В целом, отметил он, год для него в законодательном плане прошел хорошо.

- Многие законы, которые провел комитет по фискальной и экономической политике, уже дают свои плоды, поступления в бюджет. Все они направлены на защиту предпринимательства, на ограничение прямого влияние многих чиновников над нашими бизнесменами. Что касается лично меня, то я так скажу: Ленин все-таки великий человек, и вот он сказал: "Учиться, учиться и еще раз учиться". Вот я буду учиться, учиться и еще раз учиться, - заключил нардеп.

Вот, что пожелала депутат Аида Исмаилова:

- От души и всего сердца поздравляю мой любимый народ. Желаю в каждый дом огромного человеческого счастья, успехов во всех начинаниях, много радости в Новом 2019 году, стабильности во всем, мирного неба над головой. Огромное желание, чтобы ничего плохого не происходило с нашими детьми. 2018 год отличился на такие негативные события, как домашнее насилие в отношении детей, суициды подростков. Это все упирается в социально-экономическое положение страны. И для того, чтобы дети не страдали, мы должны работать над развитием страны, экономики. Каждый должен внести свою лепту. Самое главное, чтоб не страдали дети! – говорит Исмаилова.

Для себя парламентарий загадала довести до принятия в 2019-ом разработанные ею законопроекты. В том числе о регулировании отношений между строительными компаниями и участниками долевого строительства, закон о сейсмической безопасности, закон о школьной медицине. А также проработать с правительством вопрос по социальному тарифу на свет, именно в зимнее время.

- От всей души поздравляю всех кыргызстанцев, наших соотечественников с наступающим Новым годом! Каждый из нас всегда в преддверии нового года ждет какого-то чуда, так дай Бог, чтобы эти мечты сбылись. Главное – здоровья, счастья каждой семье, мирного неба. Стране стабильности и процветания. Я думаю, все будет хорошо, уважаемые граждане, - обратился к избирателям депутат Иса Омуркулов и продолжил. - То чего я хотел достичь, уже почти достиг. Хочу, чтобы на порядок улучшилась экономика страны, вместе с тем увеличивалась доходная часть бюджета. А моя задача бороться за это, за повышение заработной платы бюджетным организациям, повышений пенсий, пособий для ОВЗ.

А вот депутат Исхак Масалиев был достаточно краток.

- Чего я могу пожелать? В Новый год желают благополучия стране, каждой семье, здоровья каждому. Чтобы у нас в стране было меньше политики, побольше хороших экономических решений. Чтобы было больше денег в виде зарплаты. Во всяком случае, что 2019-ый был лучше, чем уходящий. Себе здоровья и благополучия моим внукам, чтоб они росли крепкими, веселыми и не болели.


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URL: https://www.vb.kg/375837
Теги:
Азамат Арапбаев, Айнуру Алтыбаева, Иса Омуркулов, Исхак Масалиев, Кожобек Рыспаев, зарплата, население, Новый год, Аида Исмаилова, Кыргызстан, экономика, политика, Жогорку Кенеш, поздравление
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