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Госфиннадзор предлагает отсрочить наказание за отсутствие полиса ОСАГО

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- Елена Цой
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7 февраля 2019 года вступит в силу Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств"

Согласно Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях, отсутствие полиса грозит автомобилистам штрафом второй категории (для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических - 130).

Размер штрафа составит от 3 до 13 тысяч сомов.

При этом Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики (Госфиннадзор) предлагает с 7 февраля 2019 года штрафовать за отсутствие полиса только тех водителей, чьи машины зарегистрированы в другой стране.

При этом для водителей авто, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, будет предоставлен переходный период до 7 августа 2019 года. Соответствующий проект постановления Правительства Кыргызской Республики вынесен на общественное обсуждение.

Таким образом, у автомобилистов, транспорт которых зарегистрирован в Кыргызской Республике, будет возможность спокойно выбрать подходящую страховую компанию и приобрести полис ОСАГО. Во время переходного периода штрафы за отсутствие полиса налагаться не будут.


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URL: https://www.vb.kg/375854
Теги:
Госфиннадзор, ДТП, ПДД, страхование, транспорт, штраф, Кыргызстан
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Комментарии
Эльдар
02.01.2019, 19:03

Уважаемый окмот вы застовляете людей добровольно-принудительно застроховать свое авто а если дтп окмот может выплачивать или покрыть расходы на ремонт автомобиля так вы же сами весь бюджеть только на страховку пустите. В кыргызстане автомобилистов много но дтп еще больше. Так что будем воевать не только с губдд но выплатой строховки с осагой.

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Канат
02.01.2019, 22:24

Какой ещё переходный период? Не успеваете тарифы и лимит ответственности по закону об осаго к сроку принять. Ась, так ведь Финнадзор? Как будут страховать до этого тогда машины, зарегистрированные в другой стране и почему к ним такое ущемленное отношение? Просто тогда интересно по какой ставке они будут их страховать, если до срока постановление правительства не выйдет? На границе будут к 7 февраля с.г. страховые компании страховать автомашины с зарубежной регистрацией? Если же нет, как их, вообще, скажите тогда штрафовать? Финнадзор, аудитория у ваших ног.

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