Госфиннадзор предлагает отсрочить наказание за отсутствие полиса ОСАГО

7 февраля 2019 года вступит в силу Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств"

Согласно Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях, отсутствие полиса грозит автомобилистам штрафом второй категории (для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических - 130).

Размер штрафа составит от 3 до 13 тысяч сомов.

При этом Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики (Госфиннадзор) предлагает с 7 февраля 2019 года штрафовать за отсутствие полиса только тех водителей, чьи машины зарегистрированы в другой стране.

При этом для водителей авто, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, будет предоставлен переходный период до 7 августа 2019 года. Соответствующий проект постановления Правительства Кыргызской Республики вынесен на общественное обсуждение.

Таким образом, у автомобилистов, транспорт которых зарегистрирован в Кыргызской Республике, будет возможность спокойно выбрать подходящую страховую компанию и приобрести полис ОСАГО. Во время переходного периода штрафы за отсутствие полиса налагаться не будут.