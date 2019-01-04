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Кто "крышует" притон в Оше, где погибли две девушки?

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- Оксана Гут
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По предварительным данным, пожар в подвале, оборудованном под сауну, в многоэтажном жилом доме по улице Джим-1 Оша произошел из-за непотушенных окурков сигарет. Скорее всего девушки были пьяны и просто заснули. Такой версией с VB.KG поделились в УВД южной столицы.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, заключение судмедэкспертизы ещё не вышло, но уже возбуждено уголовное дело по статье "Несоблюдение правил противопожарной безопасности". Сейчас милиция ограничивается лишь следственными мероприятиями, опрашивает местных жителей.

Кстати, именно благодаря обходу соседей сгоревшего помещения в гостинице "Жетиген", что находится на 1 этаже здания, были найдены шкуры барса, волка и голова оленя. Находки изъяты, по ним отдельно следственной службой ведётся проверка.

Информация о том, что хозяин гостиницы "Жетиген" и притона в подвале одно и тоже лицо - проверяется. Но скорее всего помещения сдавались в аренду, говорят в УВД.

Подтверждать или опровергать слухи о том, что владельцем заведений является высокопоставленный чиновник Оша, в милиции не стали, ссылаясь на тайну следствия.

При этом просили подчеркнуть, что уголовные дела по ст. "Организация притона" возбуждались шесть раз. Они даже доходили до суда... Но администраторы менялись и сауна с оказанием интим-услуг продолжала работать.

Долгое время местные власти закрывали на это глаза. Неужели и в этот раз, несмотря на смерть двух девушек, прибыль от порочного бизнеса перевесит законность и мораль?

Напомним, трагическое происшествие случилось 1-го января. В пожаре погибли двое – 20-летняя жительница Ноокатского района и 27-летняя жительница Алайского района.


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URL: https://www.vb.kg/375875
Теги:
Алайский район, Ноокатский район, Ош, погибшие, пожар, проституция, Кыргызстан, притон, следствие, УВД
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Комментарии
гульчапчап
04.01.2019, 16:26

мдаа

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Может хватит скрывать ?? Опубликуете коммент ??
04.01.2019, 18:52

Фактическим хозяином этого злачного объекта является вице-мэр города Ош Нурбек Кадыров, об этом все в курсе в Оше, живет он и его отец в районе юго-востока на конечке "двойки", там все знают об этом ! Чо их этого делать тайну.

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Эльдар
04.01.2019, 20:19

Все люди знают кто крышует а вот в мвд никто ничего не знают. В итоге откуда и как набирают сотрудников мвд?

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123
04.01.2019, 21:22

Юг давно превратился в Афганистан, там не работают законы, а менты занимаются наркотрафиком на уровне замминистров...

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Марат (Алай)
04.01.2019, 21:28

Все в Оше знают что эта сауна принадлежит Суюну Кадырову (был руководителем аппарата мэрии Оша при Мырзакматове). И сауна по улице Гагарина тоже его. Сейчас его сын Нурбек работает вице-мэром Оша.Обе сауны сдавал в аренду мужу Самары Каримовой . Делайте выводы кто крышует эти сауны. Вообще обнаглели и страх потеряли , народ принимают за "ничто"!!!! Раз закрывают уголовные дела значит имеют хорошие деньги. Эти деньги ХАРАМ!!!!!

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Эку
04.01.2019, 22:18

Поэтому милые девушки не идите работать в притоны. Всякое может случится а вот от швабры и веника ещё никто не умирал.

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