Кто "крышует" притон в Оше, где погибли две девушки?

По предварительным данным, пожар в подвале, оборудованном под сауну, в многоэтажном жилом доме по улице Джим-1 Оша произошел из-за непотушенных окурков сигарет. Скорее всего девушки были пьяны и просто заснули. Такой версией с VB.KG поделились в УВД южной столицы.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, заключение судмедэкспертизы ещё не вышло, но уже возбуждено уголовное дело по статье "Несоблюдение правил противопожарной безопасности". Сейчас милиция ограничивается лишь следственными мероприятиями, опрашивает местных жителей.

Кстати, именно благодаря обходу соседей сгоревшего помещения в гостинице "Жетиген", что находится на 1 этаже здания, были найдены шкуры барса, волка и голова оленя. Находки изъяты, по ним отдельно следственной службой ведётся проверка.

Информация о том, что хозяин гостиницы "Жетиген" и притона в подвале одно и тоже лицо - проверяется. Но скорее всего помещения сдавались в аренду, говорят в УВД.

Подтверждать или опровергать слухи о том, что владельцем заведений является высокопоставленный чиновник Оша, в милиции не стали, ссылаясь на тайну следствия.

При этом просили подчеркнуть, что уголовные дела по ст. "Организация притона" возбуждались шесть раз. Они даже доходили до суда... Но администраторы менялись и сауна с оказанием интим-услуг продолжала работать.

Долгое время местные власти закрывали на это глаза. Неужели и в этот раз, несмотря на смерть двух девушек, прибыль от порочного бизнеса перевесит законность и мораль?

Напомним, трагическое происшествие случилось 1-го января. В пожаре погибли двое – 20-летняя жительница Ноокатского района и 27-летняя жительница Алайского района.