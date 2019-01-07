Дело Садыра Жапарова пересматривать не будут?

Городская прокуратура Бишкека сама себе противоречит, отказывая в пересмотре дела Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился адвокат заключенного экс-депутата Шарабидин Токтосунов.

По его словам, ранее столичное ведомство вынесло совершенно противоположное решение.

- 16 ноября 2018 года она признала решение районной прокуратуры об отказе пересмотра дела Садыра Жапарова неудовлетворительным. Тогда городская прокуратура опиралась на изменения показания многих свидетелей по этому делу, которые заявили, что их заставили оговорить моего подзащитного. Поэтому для меня непонятно, почему в ведомстве изменили свое ранее решение. Теперь я вынужден буду обратиться по этому вопросу в генеральную прокуратуру, - пояснил Токтосунов.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.