Певец Борбиев устроил публичную склоку с главой КТРК Карыпбековым

Бек Борбиев: КТРК управляет необразованный человек с узким мировоззрением и дурными мыслями, интриган, манкурт, который кроме подхалимства ничего больше не умеет делать

Новогоднее обращение президента Сооронбая Жээнбекова стало причиной выяснения отношений в соцсетях между гендиректором КТРК Илимом Карыпбековым и эстрадным певцом Беком Борбиевым.

Началось все с поста последнего, в котором певец Борбиев раскритиковал то, как на главном телеканале страны показали президента в его новогоднем выступлении.

"Камера не прямо снимала президента, а чуть сбоку. В результате чего он смотрел, скосив глаза. Для гостей и всего мира – это позор. Если КТРК или пресс-служба президента не смогли нормально снять поздравление президента, то, как говорят русские: "Грош цена вам", - написал на своей странице артист.

В свою очередь глава КТРК Илим Карыпбеков не остался в долгу и, если можно так выразиться, поблагодарил певца за критику.

"Вы правильно все сказали байке! От критики еще никто не ломался. Наоборот она двигает человека вперед. Ваша критика наподобие таких слов: "Бек Борбиев столько поет, что стал легендой Кыргызстана. При этом он не смог пробиться на мировую эстраду и значит грош цена ему". Я принимаю вашу критику и пусть это будет уроком", - ответил ему Карыпбеков.

Позже глава КТРК в следующем своем посту добавил, что очень уважает певца, так как вырос на его песнях.

"Даже если Бек байке меня обматерит, то я не буду отвечать, так как очень уважаю его. Он гигант, и я рядом с ним комар. Причина же почему я ответил на его слова в другом. Именно благодаря КТРК, которому грош цена, Бек Борбиев стал известным. И сделали это простые работники и операторы телеканала", - отметил Карыпбеков.

Певец не заставил себя долго ждать и уже прямо высказался, что он думает о гендиректоре КТРК. При отметив, что стал популярным не благодаря главному телеканалу страны.

"Вначале я не хотел отвечать, но последний его ответ дал ясно понять, что уже несколько лет КТРК управляет необразованный человек с узким мировоззрением и дурными мыслями, интриган, манкурт, который кроме подхалимства ничего больше не умеет делать", - написал он.

Кроме того, эстрадный артист упрекнул Карыпбекова в использовании, по его словам, "женских" слов.

"Такими словами ты можешь разговаривать с хозяином "Супер Инфо" Кылычом Султаном. Вы как раз с ним одной ориентации", - добавил он.

В ответ Илим Карыпбеков поблагодарил его за науку, назвав певца его настоящим именем.

"Уважаемый Берадор байке! Теперь я, как и вы, постараюсь быть образованным, не интриганом, не завистником и не манкуртом. Вам же я желаю успехов и здоровья", - ответил он.