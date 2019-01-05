Премьер-министр поручил ГКНБ выявлять... взяточников на дорогах

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики на постоянной основе проводить специальные рейды по выявлению взяточников на дорогах и строго наказывать их.

Глава Правительства особо подчеркнул, что сотрудникам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики на данный момент необходимо сконцентрироваться на главной задаче – обеспечении безопасности и наведении порядка на дорогах страны.

"Отдельные сотрудники милиции своими противоправными действиями заслуженно вызывают нарекание и критику со стороны граждан. Это говорит о том, что Министерству внутренних дел КР необходимо принять действенные меры по совершенствованию своей работы и искоренению коррупционных рисков. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики должно избавиться от таких сотрудников, которые рассматривают эту масштабную и очень нужную работу по наведению порядка на дорогах, как способ нажиться. Именно сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики должны стать главной движущей силой реформ в сфере дорожной безопасности. Главная задача - чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Чтобы наши люди перестали калечиться и гибнуть в дорожно-транспортных происшествиях", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам Премьер-министра, граждане высказывают сомнение в эффективности новых штрафов за нарушение правил дорожного движения именно из-за недобропорядочных сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, идущих на нарушение закона, который они сами и призваны защищать, и отсутствия качественной профилактической работы.

"В кратчайшие сроки необходимо разработать комплекс мер по предупреждению и выявлению фактов коррупции среди сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. Нужно провести целый ряд внутренних антикоррупционных мероприятий. Министерству внутренних дел КР совместно с Государственным комитетом национальной безопасности КР необходимо на постоянной основе проводить специальные рейды по выявлению взяточников на дорогах и строго наказывать их, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев. – Мы хотим, чтобы наши дороги стали безопасными и комфортными, ведь на данный момент дорожная ситуация в стране все еще остается сложной. Аварийность остается высокой. Поэтому мы должны добиться того, чтобы инспекторы эффективно выполняли в первую очередь свои прямые обязанности – обеспечивали дорожную безопасность и старались заслужить доверие со стороны граждан".

Также с учетом сохраняющейся тенденции увеличения количества автомобилей в стране, Премьер-министр поручил провести активную работу по улучшению механизмов управления дорожным движением, особенно на загруженных участках столичных автодорог, говорится в релизе пресс-службы правительства.