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Бандитская свадьба в Таласе: черный рэп и стрельба из автоматов

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- Елена Цой
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Судя по всему, бандитская свадьба прошла в Таласе. Видео со ссылкой на "3 kanal - Talas" появилось в сети Facebook. Кортеж из белых машин неспешно проезжает по городу, из окон двух авто вылезли мужчины с автоматами в руках. Через несколько секунд съёмок они начинают вести стрельбу в воздух.

В машине, из которой ведётся видеозапись, звучит так называемый "черный" рэп.

Кортежами в Кыргызстане уже никого не удивишь. Порой количеством и "крутостью" машин определяется - удалась свадьба, или нет.

Это бракосочетание можно смело назвать "успешным". Только вот за стрельбу из боевого оружия придётся ответить по закону. Если хоть кто-нибудь в Таласе его ещё защищает.


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URL: https://www.vb.kg/375886
Теги:
МВД, ОПГ, оружие, стрельба, Талас, Таласская область, уголовная ответственность, свадьба, Кыргызстан
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Комментарии
Патриот
06.01.2019, 14:06

Там есть милиция или нет

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Мика Мамаев
06.01.2019, 14:12
Карма: +115
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 169
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Комментариев: 179

)),,бандитский мир давно упаковался и набрал силу,,а когда сажали всех,пусть и ненадолго но сажали

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чуйскый правильный пацан
06.01.2019, 14:36

а может это молодые мус**ра а не бандиты решили повыпендривотся в караганде же старый ***** **** учудил же а чо про молодых мус**** говорить

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Законник
06.01.2019, 16:16

чуйскый правильный пацан

а может это молодые мус*** а не бандиты решили повыпендривотся в караганде же старый ***** **** учудил же а чо про молодых мус**** говорить

Я думаю эту свадьбу справляли члены СДПК - у них после переворота 2010 года полно автоматов. Ну или чеченцы, они любят пострелять. Чеченцы есть в Таласе?

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пральный таласский чувак
06.01.2019, 16:57

Чеченцев у нас полно,но они погоду не делают.Все сплошь говорят на кыргызском.Это кыргызы пацаны вы.нулись,менты уже на время следствия пять человек посадили,выявляют кто стрелял из автоматов.Аксакалы попутно работают.Дураки везде есть.

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Коп
06.01.2019, 18:32

Надеюсь арестовали того кто стрелял и жениха

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312
06.01.2019, 21:11

Понасмотрятся ***** всякой. Умом- то не богаты. Сплошной выпендреж. Придумали тематические свадьбы. Кто круче? Идиоты. А родители что, куда они смотрят?

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НГ
06.01.2019, 22:10

Мдя...

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