Бандитская свадьба в Таласе: черный рэп и стрельба из автоматов

Судя по всему, бандитская свадьба прошла в Таласе. Видео со ссылкой на "3 kanal - Talas" появилось в сети Facebook. Кортеж из белых машин неспешно проезжает по городу, из окон двух авто вылезли мужчины с автоматами в руках. Через несколько секунд съёмок они начинают вести стрельбу в воздух.

В машине, из которой ведётся видеозапись, звучит так называемый "черный" рэп.

Кортежами в Кыргызстане уже никого не удивишь. Порой количеством и "крутостью" машин определяется - удалась свадьба, или нет.

Это бракосочетание можно смело назвать "успешным". Только вот за стрельбу из боевого оружия придётся ответить по закону. Если хоть кто-нибудь в Таласе его ещё защищает.