Президент Жээнбеков поздравил православных Кыргызстана с Рождеством

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые православные граждане Кыргызстана!

От чистого сердца поздравляю вас с праздником Рождества Христова!

Этот день напоминает нам о лучших качествах человека –вере, милосердии и человеколюбии. Эти непреходящие ценности обращают нас к богатым духовным истокам, общим для всех традиционных религий. Многие века они служат крепкой основой добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

Опираясь на богатое духовное наследие народов Кыргызстана, мы должны приложить все усилия для сохранения и укрепления межэтнического и межконфессионального мира и согласия в нашей стране.

Православная Церковь в Кыргызстане, наряду с другими конфессиями, активно способствует сохранению нравственных устоев общества, развитию благотворительности, воспитанию молодежи, укреплению института семьи, межэтнического и межконфессионального сотрудничества.

Пусть в этот светлый день сердца всех жителей Кыргызстана преисполнятся верой и надеждой! Желаю вам, дорогие мои соотечественники, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей прекрасной стране - мира, согласия и процветания!"