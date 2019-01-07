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Президент Жээнбеков поздравил православных Кыргызстана с Рождеством

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- Елена Цой
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Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые православные граждане Кыргызстана!

От чистого сердца поздравляю вас с праздником Рождества Христова!

Этот день напоминает нам о лучших качествах человека –вере, милосердии и человеколюбии. Эти непреходящие ценности обращают нас к богатым духовным истокам, общим для всех традиционных религий. Многие века они служат крепкой основой добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

Опираясь на богатое духовное наследие народов Кыргызстана, мы должны приложить все усилия для сохранения и укрепления межэтнического и межконфессионального мира и согласия в нашей стране.

Православная Церковь в Кыргызстане, наряду с другими конфессиями, активно способствует сохранению нравственных устоев общества, развитию благотворительности, воспитанию молодежи, укреплению института семьи, межэтнического и межконфессионального сотрудничества.

Пусть в этот светлый день сердца всех жителей Кыргызстана преисполнятся верой и надеждой! Желаю вам, дорогие мои соотечественники, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей прекрасной стране - мира, согласия и процветания!"


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URL: https://www.vb.kg/375887
Теги:
православие, праздник, президент, Кыргызстан, поздравление, Сооронбай Жээнбеков
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