Смертельное ДТП. Легковушка влетела в грузовик

На 73 км автодороги Ош-Исфана в результате лобового столкновения грузового авто с легковушкой скончались трое молодых людей. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД Ошской области.

По данным ведомства, житель Кадамжайского района А.Злар 1982 г.р., находясь за рулем "Тойоты Эстима", не справился с управлением и на полном ходу врезался в "МАН 26-464". Водитель грузовика - житель Сузакского района Н.Стин 1986 г.р. серьезно не пострадал.

Погибли пассажиры легкового автомобиля. На месте скончались жители города Кызыл-Кия И. уулу Т. 2001 г.р. и Ш. М. 1990 г.р. А житель новостройки Ала-Арча Бишкека К.П. 1999 г.р. умер в больнице.

Также пострадали жители города Кызыл-Кия - У. У. 1995 г.р., Ш. А. 1975 г.р., У. Б. 1992 г.р., З. Г., 1999 г.р. и сам водитель "Тойоты". Все они с различными травмами были доставлены в Кызыл-Кийскую больницу.

По факту ДТП ведется следствие Ноокатским РОВД. Назначены все необходимые экспертизы.