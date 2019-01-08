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На юге повесился десятиклассник – сын мигрантов, вернувшихся из России

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- Оксана Гут
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В Алайском районе Ошской области повесился десятиклассник. Трагедия произошла 28 декабря 2018 года. Об этом VB.KG сообщили в УВД региона.

Как отметили в ведомстве, причины суицида устанавливаются, предсмертной записки парень не оставил.

Как стало известно, подросток до 9-го класса жил и учился в России. Там он находился вместе со своими родителями. Но в прошлом году они решили вернуться на родину – в Алайский район. Школьника отдали в местную школу. Он хорошо учился, участвовал в олимпиадах. Но был замкнут, с одноклассниками не дружил, так как не знал кыргызский язык.

На момент происшествия несовершеннолетний жил с отцом, мать должна была приехать из РФ 30 декабря.

По факту смерти возбуждено уголовное дело, ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375895
Теги:
Алайский район, несовершеннолетние, Ошская область, суицид, трудовая миграция, Кыргызстан, следствие, погиб ребенок, уголовное дело, УВД
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