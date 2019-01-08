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Мука, картофель, ГСМ. Что подорожало в Кыргызстане в 2018 году?

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- Виктория Григоренко
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За прошедший год в Кыргызстане значительно изменился ряд цен на продовольственные и непродовольственные продукты. Большая часть товаров показала немалое увеличение стоимости. Но есть и такие, кто показал снижение по сравнению с началом 2018 года.

Так, согласно данным Нацстаткома КР, повышение цен наблюдалось практически на все виды непродовольственных товаров: цемент (на 5,5 , твердое топливо (на 2,9 , газ (на 2,4 , дизельное топливо (на 2,0 , подержанные легковые автомобили (на 2,1 и фармацевтическую продукцию (на 1,2 .

"Наиболее сильный прирост показали горюче-смазочные материалы (на 11,0 , материалы для изготовления одежды (на 9,0 , сжиженный газ (на 8,8 , линолеум (на 8,2 , цемент (на 7,4 , обои (на 5,9 и новые легковые автомобили (на 5,0 ", - говорится на сайте статведомства.

Росли в цене и продукты питания. Так в среднем по республике за этого год стоимость хлебобулочных изделий и круп возросла на 99 процентов, мяса (какое именно - не уточняется) – на 104,6, рыбы – на 98,2, молочных изделий, сыра и яйц - 100,3, масла и жиров - 98,4, фруктов и овощей - 86,4. Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали на 93,5 процента, безалкогольные напитки – на 100,7, алкоголь – на 102,3, табачные изделия – на 124 процента. Так мука пшеничная высшего сорта с января по декабрь 2018 года, например, повысилась в среднем по республике на сом – с 38,65 сома до 37,76, утверждает Нацстатком.

Скажем, бензин АИ-92 в январе прошлого года стоил 41,33 сома. В декабре 2018 он вырос уже до 44,50. Дизтопливо и того больше – с 40,63 до 46, 70 сома.

Однако выделилась и часть товаров, которые, напротив, показали снижение своей стоимости.

Вопреки предыдущему утверждению о росте стоимости хлебобулочных изделий сообщается, что первый сорт муки упал в цене в пределах 20 тыйынов с 29,49 до 29, 15 сома. Почти на 50 тыйынов за это время подешевел хлеб – с 44,43 до 44. В пределах 5 сомов за килограмм упала стоимость говядины - с 327 в январе до 322 в декабре. Примечательно, что стоимость баранины в течение года оставалась неизменной – 298 сомов. Вполовину упала цена на картофель. Если в январе прошлого года она составляла 30 сомов за килограмм, то уже в декабре снизилась до 17 сомов.

По словам президента Ассоциации поставщиков Гульнары Ускенбаевой, рост цен в основном связан с меняющимся курсом доллара.

- Повлияло в начале прошлого года на динамику цен и повышение транспортировки товаров в той же России. Поэтому увеличение коснулось всех импортных товаров, а это большая часть, так как импортируем мы почти все. Да и наши торговые партнеры по-прежнему все индексируют к доллару, - отметила VB.KG Ускенбаева.

Она также добавила, что в 2019 году продолжится стабильный рост цен на табачные изделия и алкоголь.

- Согласно правительственному соглашению с 1 января 2019 года минимальная цена пачки сигарет составит 60 сомов. А вот спиртные напитки сравняются со ставками налогов со странами ЕАЭС, что также подтолкнет их к увеличению, - подчеркнула Ускенбаева.


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URL: https://www.vb.kg/375903
Теги:
ГСМ, мясо-молочная продукция, цены, ЕАЭС, мука, Кыргызстан, экономика, налоги в Кыргызстане, дизтопливо, Гульнара Ускенбаева, Нацстатком
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