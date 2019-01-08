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Односельчанин 2 года насиловал подростка, страдающего слабоумием

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- Екатерина Улитина
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Ыссык-Атинский районный суд признал виновным 19-летнего жителя Чуйской области в неоднократном изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. Судебный акт опубликован на сайте Верховного суда.

По данным материалов дела, первый раз подсудимый склонил потерпевшего к интимной близости в июне 2016 года. На тот момент оба парня были несовершеннолетними: подсудимому было 16, а потерпевшему – 14. Все произошло на поле между двух сел, когда мальчики пасли скот. Учитывая, что потерпевший был младше и к тому же страдал слабоумием, суд посчитал, что он уже в первый раз оказался в заведомо беспомощном положении перед старшим "другом".

В следующий раз изнасилование повторилось спустя год на том же самом поле. На этот раз студент угрожал подростку в случае отказа от интимной близости рассказать о произошедшем одноклассникам и друзьям и даже грозился убить. Надругательство повторялись еще несколько раз: в сентябре и в ноябре 2017 года. К этому времени подозреваемому уже исполнилось 18 лет.

Летом 2018 года насильник вновь поймал свою жертву. Мальчик сидел с одноклассниками и друзьями на улице, когда подошел подозреваемый. Он заставил купить себе пива и велел всем разойтись по домам. Оставшись наедине с потерпевшим он вновь его изнасиловал.

На этот раз бабушка заподозрила, что с внуком что-то происходит. На следующий день пришла мама, которая смогла разговорить подростка. Он рассказал сначала о побоях, вымогательстве, а потом и о насилии со стороны односельчанина. Подозреваемый в суде отрицал свою вину и заявил, что связи происходили по обоюдному согласию. Однако результаты экспертизы выявили на теле мальчика синяки, травмы и биологические жидкости, которые подтверждают слова потерпевшего о сексуальном, физическом и моральном насилии.

Суд признал подозреваемого виновным по всем пяти эпизодам и назначил наказание по 10 лет лишения свободы за преступления, совершенные до совершеннолетия и по 15 лет за преступления, совершенные после того как подсудимому исполнилось 18 лет. Путем частичного сложения сроков, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.


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URL: https://www.vb.kg/375909
Теги:
дети, избиение, изнасилование, насилие, педофилия, приговор, студенты, суд, Чуйская область, Кыргызстан, избил ребенка
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Комментарии
Урри
08.01.2019, 17:52

Пипец теперь гомику

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