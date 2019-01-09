Приключения итальянцев в Кыргызстане: приезжать больше желания нет?

В редакции Закона КР от 19 июля 2013 года N 153 "О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней" прописаны 45 иностранных государств в том числе Итальянская Республика.

Цель настоящего закона - содействие стимулированию притока инвестиций, развития туризма, всесторонней активизации двухсторонних отношений со странами.

Однако история журналиста, художницы Тани Орловой и ее родных поставила под сомнение эффективность этого закона, точнее, его исполнение.

- Только у нас иностранец может прийти в госорганы, чтобы не омрачить своего пребывания на нашей земле ничем незаконным, а на вылете получить массу проблем! Только потому, что в этом госоргане работают некомпетентные люди, а законодательство противоречит само себе! – написала она у себя в аккаунте в FB.

Из рассказа следует, что ее сестра, гражданка Италии, прилетев с грудным ребенком на Родину, сразу обратилась в Госрегистр, где иностранку заверили, что 60 рабочих дней она может спокойно без регистрации находиться на территории Кыргызстана. Но когда по истечении этого срока женщина собиралась вылететь в Стамбул, а далее в Рим, их сняла с рейса Пограничная служба.

- Оказывается, надо было оформлять выездную визу, поскольку у погранцов, в отличие от ГРС, 60 дней исчисляются календарем, а не рабочими днями! Какой ж…. надо издавать законы, чтобы в разных ведомствах сроки пребывания для одних и тех же случаев были разными? Каких безмозглых роботов надо набирать на работу, чтобы те не могли объяснить алгоритм действий обратившимся к ним гражданам иностранных государств? А не кивать после эксцесса друг на друга: мол, это не к нам. Даже если не к вам, ничто не мешает дать инструкцию иностранцу: к моменту вылета у вас на руках должны быть такие и такие справки, а за ними идите туда. И почему невозможно оплатить штраф непосредственно в аэропорту? Почему ради этого пассажиров снимают с рейса, они теряют большие деньги на смене билетов, практически полную их стоимость, на штрафе, на отмене броней отеля в Стамбуле, теряют время, нервы, имеют кучу проблем и неясностей с дальнейшим перемещением, ибо непонятно, когда авиакомпания сможет дать им свободные места, - возмущается родственница туристов, попавших в бюрократическую ловушку.

В Государственной пограничной службе с гневным отзывов ознакомились и сообщили VB.KG, что граждане Италии нарушили закон о безвизовом режиме, к регистрации это никакого отношения не имеет.

- Скорее всего, в ГРС сообщили, что граждане Италии в течении 60 рабочих дней имели право находится на территории КР без регистрации. Но регистрация к пограничной службе не имеет никакого отношения, мы не проверяем ее на выезде. Говорят, что мы перепутали рабочие дни с календарными. Это не так. Мы руководствуемся лишь законом о безвизовом режиме, который иностранцы нарушили. Согласно ему находиться без визы на территории Кыргызстана они могли в течении 60 суток, а не рабочих дней, - пояснила руководитель пресс-службы ГПС КР Гульмира Борубаева.

Она также заявила, что взыскать штраф с туристов в самом аэропорту было бы незаконно.

- Если пограничная служба выявила, что они нарушили сроки пребывания, то мы не можем пропустить их через границу. Мы исполнительный орган, над нами есть еще контролирующий орган. Нарушители пребывания на территории страны должны оплатить штраф в МВД, обратиться в ДКС (Департамент консульской службы МИД КР – прим. ред.) и получить там выездную визу, - отметила Борубаева.

В Государственной регистрационной службе также заявили, что работают на основании закона. Только в их случае это не Закон о безвизовом режиме, а постановление правительства КР "О регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории КР от 19 декабря 2016 года №689".

- Согласно постановлению утвержден порядок регистрации и сроки пребывания для граждан 92-х государств. В том числе граждане Итальянской Республики могут находиться на территории Кыргызстана без регистрации в течении 60 рабочих дней. Наши специалисты считают именно рабочие дни, а не календарные. Я не могу комментировать действия ГПС. Возможно, они руководствуются другим законом, - поведали VB.KG в пресс-службе ГРС КР.

На вопрос редакции, могли бы в Госрегистре пойти на встречу иностранным гражданам и уведомлять, какие документы им нужны помимо регистрации, нам ответили:

- Когда иностранцы к нам обращаются, что касается регистрации, мы им объясняем. Но прежде же они проходят пограничный контроль. То есть если у них (у ГПС – прим. ред.) есть свой закон, которым они руководствуются, то тогда они во избежание подобных ситуаций должны разъяснять. К примеру, они могут иностранным гражданам информационные листовки раздавать. Визы теперь не в нашей компетенции. Этот вопрос мы передали в департамент консульской службы МИД КР, - заключили в госоргане.

Вот такие сложности, которые вполне можно было бы решить на межведомственном уровне. Но такого желания у исполнительных органов, видимо, не возникло. Как теперь вряд ли у многих зарубежных граждан не возникнет особого стремления посещать нашу прекрасную страну. Каков привет, как говорится, таков и ответ...