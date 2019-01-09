По Кыргызстану осадки. До весны 50 дней

По Кыргызстану сегодня осадки. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −3, днем +6.

- В Иссык-Кульской области ночью −8 градусов, днем +4. В Таласской ночью −6, днем +6 градусов. В Нарынской области −23 градуса ночью и −9 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −3, днем до +6 градусов, - информируют синоптики.

Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 08:33, заход – в 17:45. Долгота дня - 09:11.

До весны 50 дней.