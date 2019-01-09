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Генпрокуратура: Мы не вправе отпустить "домой" Сатыбалдиева и Кулматова

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев направил в Генеральную прокуратуру письмо с просьбой отпустить под домашний арест подозреваемых по делу ТЭЦ Бишкека Жанторо Сатыбалдиева и Кубанычбека Кулматова. Об этом он рассказал СМИ. Мол, парламентарий своим ходатайством не оправдывает подследственных, но напоминает, что они лишь занимали высокие должности (премьер-министра и мэра Бишкека соответственно), а не занимались реализацией скандального проекта.

В главном надзорном органе же были удивлены, что депутат обратился к ним.

- Обычно раньше депутаты ходатайствовали в отношении кого-либо в суд, просили отпустить под домашний арест под личное поручительство. Потому что вообще меру пресечения избирает именно суд по ходатайству следователя. Мы же не правомочны рассматривать такие жалобы, по законодательству их рассматривает тот орган, в производстве которого находится уголовное дело. В данном случае это прерогатива ГКНБ. Возможно, письмо депутата будет приобщено… но сначала нужно с ним ознакомиться, - сказали VB.KG в пресс-службе Генпрокуратуры КР.

В ведомстве сообщили также, что материалы уголовного дела по ТЭЦ от Госкомитета безопасности к ним еще не поступали.

- Если ГКНБ закончили следствие, то сейчас идет ознакомление обвиняемых и их защиты с материалами уголовного дела. Как только они поступят в Генпрокуратуру, по старому УПК нам дается 5 дней, включая сроки следствия. Сначала их изучает прокурор, который ведет надзор за органами госбезопасности, потом первый заместитель генпрокурора утверждает обвинительное заключение. И потом уже дело отправляется либо на доследование, либо прекращается, либо в суд, - сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры КР Наргиза Куватова.


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URL: https://www.vb.kg/375926
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, ТЭЦ, Жанторо Сатыбалдиев, Исхак Масалиев, Кубанычбек Кулматов, суд, Кыргызстан, безТЭЦ, Жогорку Кенеш, уголовное дело
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Комментарии
Дина
09.01.2019, 13:18

У всех этих воров нужно конфисковать движимое и недвижимое имущество, которое они переписали на других лиц Особняки в которых они проживают и есть их собственность Дорогостоящие машины на которых ездят их дети, нужно все обратить в доход государства На какие средства эти желторотики дети воров катаются на Джиппах Откуда Ревизию всего дорогого имущества и автотранспорта нужно провести Вырученные средства направить на погашение внешнего долга Пора уже и закрыть Атамбаева!  

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Нури
09.01.2019, 13:19

Алмаз Атамбаева, Сегизбаева, Жолдубаеву, Суюнбаева, Алмаз Усенова и других И не надо бояться митингов и беспорядков Народ понял теперь, кто их раньше устраивал и пытается еще раз устроить Не получится! Теперь вся страна поднимется против воров Пусть только попробуют устроить беспорядки Всех арестовать нужно! А то пугают тут мирных граждан организацией беспорядков Сразу расстреливать нужно будет на месте подкупленных людей и организаторов, за попытку госпереворота!!!

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Читатель
09.01.2019, 14:33

Эти воры могли раньше запугивать народ. Сейчас народ понял, что именно они воровали. Деньги за митинги возможно возьмут люди, но на него не выйдут. А если выйдут, то постоят просто и разойдутся. Пусть зарабатывают. Это же свои - народные деньги. Так что нечего бояться, все имущество воров нужно конфисковать и национализировать. Куда они денутся без денег. Запрет на выезд и будет для них страшным ударом. Народ будет плевать им в лицо. Пусть бомжуют и народ видит все это. Для других будет уроком. Будут вынуждены сами учинить суицид. И пусть! Они заслуживают этого!

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