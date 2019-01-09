Генпрокуратура: Мы не вправе отпустить "домой" Сатыбалдиева и Кулматова

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев направил в Генеральную прокуратуру письмо с просьбой отпустить под домашний арест подозреваемых по делу ТЭЦ Бишкека Жанторо Сатыбалдиева и Кубанычбека Кулматова. Об этом он рассказал СМИ. Мол, парламентарий своим ходатайством не оправдывает подследственных, но напоминает, что они лишь занимали высокие должности (премьер-министра и мэра Бишкека соответственно), а не занимались реализацией скандального проекта.

В главном надзорном органе же были удивлены, что депутат обратился к ним.

- Обычно раньше депутаты ходатайствовали в отношении кого-либо в суд, просили отпустить под домашний арест под личное поручительство. Потому что вообще меру пресечения избирает именно суд по ходатайству следователя. Мы же не правомочны рассматривать такие жалобы, по законодательству их рассматривает тот орган, в производстве которого находится уголовное дело. В данном случае это прерогатива ГКНБ. Возможно, письмо депутата будет приобщено… но сначала нужно с ним ознакомиться, - сказали VB.KG в пресс-службе Генпрокуратуры КР.

В ведомстве сообщили также, что материалы уголовного дела по ТЭЦ от Госкомитета безопасности к ним еще не поступали.

- Если ГКНБ закончили следствие, то сейчас идет ознакомление обвиняемых и их защиты с материалами уголовного дела. Как только они поступят в Генпрокуратуру, по старому УПК нам дается 5 дней, включая сроки следствия. Сначала их изучает прокурор, который ведет надзор за органами госбезопасности, потом первый заместитель генпрокурора утверждает обвинительное заключение. И потом уже дело отправляется либо на доследование, либо прекращается, либо в суд, - сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры КР Наргиза Куватова.