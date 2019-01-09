Адвокат Зилалиева не даст ГКНБ доказательства законного обогащения?

Весьма странное письмо было разослано СМИ от следственно-арестованного Дуйшенбека Зилалиева по делу о незаконном обогащении. Мало того, что его сообщение само по себе сумбурно, так еще и пишет он, что имеет доказательства своей невиновности, но… оправдываться пока не время.

Один из адвокатов Зилалиева – Чынара Джакупбекова подтвердила VB.KG, что письмо писал сам ее подзащитный и оно действительно отображает позицию стороны защиты. Однако после разговора с ней появилось еще больше вопросов.

- Мы представим доказательства касательно его невиновности в незаконном обогащении. Мы не можем представить их ГКНБ – так как им не доверяем, но представим. Когда именно, я сейчас сказать не могу, пишите то, что есть. А потом уже будут подробности, - цитируем адвоката дословно.

В заявлении же Зилалиева отмечается, что "все объяснения следствию предоставляются" и есть надежда, что ГКНБ разберется, извинится и освободит его.

В общем, смотрите сами. Публикуем полную версию письма экс-вице-премьер-министра, находящегося в данное время под стражей из-за обнаруженных у него незадекларированных 890 тысяч долларов, недвижимого имущества и прочего. Орфография-пунктуация и стилистика автора сохранены.

"Дорогие кыргызстанцы!!!

Считаю необходимым прокомментировать информацию распространенную в отношении меня в средствах массовой информации.

Во-первых, я никуда не сбегал, меня не задерживали в аэропорту. Это откровенная ложь! Любой может обратиться в аэропорт и запросить информацию. Меня задержали дома.

Во-вторых, задержав, мне не дали возможности доказать, представить документы, когда как согласно решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 25 июня 2014 года состав преступления ст. 308-1 УК Кыргызской Республики возникает только тогда, когда должностное лицо не может обосновать значительное увеличение активов, превышающие его доходы. К сожалению, задержав меня, мне не дали возможность защищать свои права.

Неудачная компиляция видео нарезок, направленная на дискредитацию меня перед общественностью. Всему есть объяснения. Но знаю, что доказать обратное сейчас будет воспринято как жалкое оправдание. Поэтому пока подожду.

При этом, все объяснения следствию предоставляются. Надежда на то, что в ГКНБ разберутся, извиняться и освободят все еще остается. Поживем увидим.

Дорогие соотечественники, поздравляю Вас с Новым Годом! Желаю счастья и уюта каждой семье. Мира и развития нашему общему дому – Кыргызстану", - заключил Зилалиев.