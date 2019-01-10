Плевался в урну. В мэрии уверены, что их сотрудник правил не нарушил

Сотрудник мэрии, который курил и плевался на крыльце мэрии ничего не нарушил, уверены в столичной мэрии.

В пресс-службе муниципалитета VB.KG пояснили, что сотрудник курил на улице, рядом с баком для сбора мусора.

- В статье 7 о защите здоровья граждан от вредного воздействия табака перечислены места, где курение запрещено. Сотрудник мэрии не нарушил ни одного пункта. Он курил на улице, рядом с урной, и в нее сплевывал, - прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.

Согласно Кодексу о нарушениях, который вступил в силу 1 января 2019 года? за курение в не предназначенных для этого местах придется заплатить 1 тысячу сомов. В документе есть примечание. Места для курения должны быть обозначены табличкой "Курилка".

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как сотрудник мэрии? стоя возле входа в здание столичной администрации? курил и плевался.