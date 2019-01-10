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Плевался в урну. В мэрии уверены, что их сотрудник правил не нарушил

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- Екатерина Улитина
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Сотрудник мэрии, который курил и плевался на крыльце мэрии ничего не нарушил, уверены в столичной мэрии.

В пресс-службе муниципалитета VB.KG пояснили, что сотрудник курил на улице, рядом с баком для сбора мусора.

- В статье 7 о защите здоровья граждан от вредного воздействия табака перечислены места, где курение запрещено. Сотрудник мэрии не нарушил ни одного пункта. Он курил на улице, рядом с урной, и в нее сплевывал, - прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.

Согласно Кодексу о нарушениях, который вступил в силу 1 января 2019 года? за курение в не предназначенных для этого местах придется заплатить 1 тысячу сомов. В документе есть примечание. Места для курения должны быть обозначены табличкой "Курилка".

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как сотрудник мэрии? стоя возле входа в здание столичной администрации? курил и плевался.


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URL: https://www.vb.kg/375940
Теги:
мэрия, нарушения, правительство, штраф, Административный кодекс, Бишкек
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Комментарии
Торопунька
10.01.2019, 09:41

Наверное ранг не ниже начальника отдела, а то и вообще молодой депутат. Специалиста попроще бы раскатали бы перед всем народом...

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зап/части для ТНВД -
10.01.2019, 10:47
Карма: +56
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Плюсов: 92
Минусов: 36
Комментариев: 129

год ПЛЕВКА!!!

Свинье и не снилось..........

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Валентин Крамаренко
10.01.2019, 11:49
Карма: -11
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Плюсов: 18
Минусов: 29
Комментариев: 21

"Ворон- ворону глаз не выклюет"! Конечно-же нарушил! Просто мэрия не хочет в этом признаваться, ведь хозяин-барин ни за что не платит, а платят ему! Нет таблички- места для курения, крыльцо мэрии- место общественное и его плевки в урне тоже никто не должен убирать, кроме него самого!

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***
10.01.2019, 12:49

походу депутат бгк или начальник какой-то, вот и не смогли его штрафануть, походу он их послал далеко и сказал, что в урну плевал. утритесь теперь народ, законы будут работать только в отношении простых граждан, а крутики так и будут жить нарушая все и им за это ничего не будет. 

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Лжецы
10.01.2019, 13:09

Он плевался не в урну . Лицемеры начинайте с себя штрафовать .

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Нурлан
10.01.2019, 15:00

Нет уж. Сказали штрафовать за плевок - штрафуйте. Не важно в урну плюнул или в сверток, или в стакан - штраф! Причем количество плевков тоже считайте! В этом году внесите и примите закон, что за то, что пукнул - штраф! Причем считайте громкость пука и вонь и от этого, чтобы сумма штрафа была разной! Ну какие же у нас юристы, депутаты, чиновники - все, кто во власти БАЛБЕСЫ! Других слов нет, чтобы их охарктеризовать после таких кодексов!

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