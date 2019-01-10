Кто крышует притон в центре Бишкека?

Здравствуйте. У нас в доме по адресу ул.Туголбай Ата 39 в квартире * (номер квартиры в распоряжении редакции) притон, где предоставляют интимные услуги. Милиция неоднократно приходила. Но на следующий день всё повторяется. Либо кто-то из органов "крышует", либо хозяйка договаривается с ними. Пожалуйста, помогите нам. Мы уже устали бороться с этим. Спасибо

Народную новость прислал Местный житель.