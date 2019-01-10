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Кто крышует притон в центре Бишкека?

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- ВБ
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Здравствуйте. У нас в доме по адресу ул.Туголбай Ата 39 в квартире * (номер квартиры в распоряжении редакции) притон, где предоставляют интимные услуги. Милиция неоднократно приходила. Но на следующий день всё повторяется. Либо кто-то из органов "крышует", либо хозяйка договаривается с ними. Пожалуйста, помогите нам. Мы уже устали бороться с этим. Спасибо

Народную новость прислал Местный житель.


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URL: https://www.vb.kg/375942
Теги:
ГУВД, коррупция, проституция, Бишкек, притон
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Комментарии
кыргыз
10.01.2019, 09:51

Установите если есть возможность видео камеру, будет сняты все жрицы любви, менты которые приходят и уходят и конечно посетители  

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такебай
10.01.2019, 10:42

кто кто???

милиция и крышует.

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Сауле
10.01.2019, 11:24

В нашем доме тоже притон устали боротся .,посутачная гостиница на первом и втором этаже в 8микрарайоне в 47доме

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Добрый
10.01.2019, 12:08

По набережной 3мкр. Дом 26а. Там тоже притон

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Айнура
10.01.2019, 12:42

В Аламедин 1 дом 95 кв54 тоже притон, и никак не реагируют. Соседи устали жаловаться.

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Раимиллион
10.01.2019, 15:12

Скиньте точный адрес, надо приехать и проверить лично...)

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Кент
10.01.2019, 15:27

Прям доска обьявлений

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Гнев народа
10.01.2019, 16:05

Почему не реагируют надлежащие органы???

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Кайсын
10.01.2019, 16:15

нифигАсе, а  я  думал  притоны  только  на  Кулиева, ну  менты  молодцы,  по  всему  городу  работают

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