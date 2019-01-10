По Кыргызстану ясно. До весны 49 дней

В Кыргызстане 10 января без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −4, днем +4 градуса.

- В Иссык-Кульской области ночью −11 градусов, днем +2, В Таласской - ночью −8, днем +5 градусов. В Нарынской области ночью −27 градусов и −13 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −5, днем до +8 градусов, - информируют синоптики.

Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 08:33, заход - 17:47. Долгота дня 09:12

До весны 49 дней.