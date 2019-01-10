Сапару Исакову предъявлено новое обвинение в коррупции при ремонте музея

Сапару Исакову предъявлено обвинение по капитальному ремонту Государственного исторического музея. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

31 декабря 2018 года ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики предъявлено обвинение бывшему Премьер-министру Кыргызской Республики С. Исакову по статье 303 ч.2 УК КР (коррупция, повлекшая тяжкие последствия).

Расследованием установлено, что в 2016 году между Правительством Кыргызской Республики и Турецким агентством по сотрудничеству и координации при Аппарате Премьер-министра Республики Турция (ТИКА) был подписан Протокол о полной реконструкции Государственного исторического музея Кыргызской Республики, включая создание новой экспозиции музея. По договоренности турецкая сторона должна была выделить в течение трех лет грантовые средства в сумме 15 млн. долларов. Однако, из-за необоснованного вмешательства в реконструкцию музея со стороны экс-руководителя аппарата президента КР С.Исакова и других должностных лиц, и требования ими завершения работ до 31 августа 2017 года, турецкая сторона отказалась от выполнения дальнейших работ, в результате чего реконструкцию Музея пришлось проводить за счет привлечения дополнительных средств республиканского бюджета в сумме 1 млрд 520 млн 309 тыс. 404 сомов.

Стоит отметить, что из вышеуказанных грантовых средств более 4 млн.долларов США были освоены на ремонт фасадной части и благоустройству прилегающей территории музея.

После этого, Исаков в 2017 году, создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами, в нарушение законодательства КР, без проведения процедур государственных закупок, вопреки интересам государства, привлек к созданию новой экспозиции музея немецкую компанию "Vitrinen- undGlasbauREIERGmbH".

В результате указанная компания осуществила поставку экспонатов и оборудования не соответствующую концепции музея, утвержденной Министерством культуры, информации и туризма КР, а именно дорогостоящее оборудование для кафетерия, две белые полигранные лошади, инсталляция из 59 стволов деревьев, подиума и постамента на общую сумму 55 млн 593 тыс. 772 сомов.

Сумма завышения стоимости расходных материалов (клей, бумажный скотч, силиконовый шланг, перчатки, слесарный молоток, сверло, мусорные мешки и т.д.) завезенных и использованных компанией "Vitrinen-undGlasbauREIERGmbH", в сравнении с аналогичными материалами, имеющимися на внутреннем рынке Кыргызстана, составила 3 млн 785 тыс.600 сомов.

Кроме этого, ущерб от курсовой разницы в результате незаконного заключения договора с немецкой компанией в евро, а не в национальной валюте составила 42 млн. 311 тыс. 428 сомов.

Таким образом от преступных действий Сапара Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн 690 тыс. 800 сомов.

При этом работы по реконструкции музея до настоящего времени не завершены.