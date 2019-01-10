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Сапару Исакову предъявлено новое обвинение в коррупции при ремонте музея

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- Оксана Гут
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Сапару Исакову предъявлено обвинение по капитальному ремонту Государственного исторического музея. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

31 декабря 2018 года ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики предъявлено обвинение бывшему Премьер-министру Кыргызской Республики С. Исакову по статье 303 ч.2 УК КР (коррупция, повлекшая тяжкие последствия).

Расследованием установлено, что в 2016 году между Правительством Кыргызской Республики и Турецким агентством по сотрудничеству и координации при Аппарате Премьер-министра Республики Турция (ТИКА) был подписан Протокол о полной реконструкции Государственного исторического музея Кыргызской Республики, включая создание новой экспозиции музея. По договоренности турецкая сторона должна была выделить в течение трех лет грантовые средства в сумме 15 млн. долларов. Однако, из-за необоснованного вмешательства в реконструкцию музея со стороны экс-руководителя аппарата президента КР С.Исакова и других должностных лиц, и требования ими завершения работ до 31 августа 2017 года, турецкая сторона отказалась от выполнения дальнейших работ, в результате чего реконструкцию Музея пришлось проводить за счет привлечения дополнительных средств республиканского бюджета в сумме 1 млрд 520 млн 309 тыс. 404 сомов.

Стоит отметить, что из вышеуказанных грантовых средств более 4 млн.долларов США были освоены на ремонт фасадной части и благоустройству прилегающей территории музея.

После этого, Исаков в 2017 году, создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами, в нарушение законодательства КР, без проведения процедур государственных закупок, вопреки интересам государства, привлек к созданию новой экспозиции музея немецкую компанию "Vitrinen- undGlasbauREIERGmbH".

В результате указанная компания осуществила поставку экспонатов и оборудования не соответствующую концепции музея, утвержденной Министерством культуры, информации и туризма КР, а именно дорогостоящее оборудование для кафетерия, две белые полигранные лошади, инсталляция из 59 стволов деревьев, подиума и постамента на общую сумму 55 млн 593 тыс. 772 сомов.

Сумма завышения стоимости расходных материалов (клей, бумажный скотч, силиконовый шланг, перчатки, слесарный молоток, сверло, мусорные мешки и т.д.) завезенных и использованных компанией "Vitrinen-undGlasbauREIERGmbH", в сравнении с аналогичными материалами, имеющимися на внутреннем рынке Кыргызстана, составила 3 млн 785 тыс.600 сомов.

Кроме этого, ущерб от курсовой разницы в результате незаконного заключения договора с немецкой компанией в евро, а не в национальной валюте составила 42 млн. 311 тыс. 428 сомов.

Таким образом от преступных действий Сапара Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн 690 тыс. 800 сомов.

При этом работы по реконструкции музея до настоящего времени не завершены.


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URL: https://www.vb.kg/375947
Теги:
бюджет, коррупция, музей, ремонт, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб, ГКНБ, Сапар Исаков
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Комментарии
Дина
10.01.2019, 10:43

Эти воры могли раньше запугивать народ. Сейчас народ понял, что именно они воровали. Деньги за митинги возможно возьмут люди, но на него не выйдут. А если выйдут, то постоят просто и разойдутся. Пусть зарабатывают. Это же свои - народные деньги. Так что нечего бояться, все имущество воров нужно конфисковать и национализировать. Куда они денутся без денег. Запрет на выезд и будет для них страшным ударом. Народ будет плевать им в лицо. Пусть бомжуют и народ видит все это. Для других будет уроком. Будут вынуждены сами учинить суицид. И пусть! Они заслуживают этого!

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Айдин
10.01.2019, 10:45

Ёпт... этот хитрый лис мне с самого начала не нравился, особенно рожей. 

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Нури
10.01.2019, 10:47

Ранее обнародовано распоряжение Алмазбека Атамбаева, в котором он предлагает одобрить предложение начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана о направлении авиационной техники (двух вертолетов Ми-24В и двух вертолетов Ми-8МТВ) для участия в миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).В документе, подписанном Сапаром Исаковым, который на момент подписания работал заместителем руководителя аппарата главы государства, указано, что «инициатива соответствует национальным интересам КР».Учитывая сложившуюся ситуацию, он просил в установленном законодательством порядке устранить имеющиеся вопросы и оперативно организовать работу по исполнению распоряжения президента страны.Поручение дано Генштабу и Министерству обороны. Документ подписан 10 августа 2015 года.

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Ишен
10.01.2019, 10:49

Раз это исторический музей, то дизайн должны были выполнять люди, которые понимают историю, знают ее. Специалистов у нас много, есть художники мирового уровня. Есть архитекторы, выигрывавшие международные конкурсы. То есть экспертов, компетентных людей хватает. Но выбрали не их, а зарубежную компанию, и теперь мы видим результат. Человек, попадая в Исторический музей, должен чувствовать дух кыргызов, их душу. У нас же, как только попадаешь туда, ощущаешь себя в Европе.

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Зама
10.01.2019, 10:49

Когда правительство выделяет деньги на крупные проекты, вроде реконструкции Исторического музея и другие, то здесь должны производиться точные расчеты. Должно было быть уточнено, действительно необходимо столько средств или можно потратить меньше. У нас уже давно сложилась такая система, что если говорят, что нужно столько-то денег, то их выделяют без лишних вопросов. Действующее правительство и те, кто придет после них, должны пойти по другому пути.

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Айбек
10.01.2019, 10:51

Кафетерий с оборудованием, приобретенный за 23,823 миллиона сомов, незаконно расположен в одном помещении с экспонатами и фактически не используется. Отдельные материалы купили в Германии, хотя они продаются в Кыргызстане намного дешевле. Потратили деньги на их транспортировку и уплату таможенных и налоговых платежей

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Лис.
10.01.2019, 11:01

Айдин

Ёпт... этот хитрый лис мне с самого начала не нравился, особенно рожей. 

Рыжий лис рыжииий.

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лол
10.01.2019, 11:49

Надо же комментаторы как будто только и ждали выхода статьи и прям подряд начали строчить)

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Енот
10.01.2019, 11:57

В том то и дело, что пониамя при рассмотрении проекта и расценок, руководитель все равно одабривает названные завышенные расценки, а потом держит это дело так, чтобы другие не могли увидеть одобренные расценки!.. И в этом заключается нарушение закона.

Еще вопрос, был ли сговор на извлечение выгод!  Но и без этого тут есть состав преступления!

Я тоже думал вначале: почему это Атамбаев вдруг прилип к этому парню по имени Сапар Исаков и таскал его везде за уши... То ли внебрачный сын, то ли сын какого-то своего (своей) друга или подруги.... Оказывается, через него можно было много дел провернуть..

Зама

Когда правительство выделяет деньги на крупные проекты, вроде реконструкции Исторического музея и другие, то здесь должны производиться точные расчеты. Должно было быть уточнено, действительно необходимо столько средств или можно потратить меньше. У нас уже давно сложилась такая система, что если говорят, что нужно столько-то денег, то их выделяют без лишних вопросов. Действующее правительство и те, кто придет после них, должны пойти по другому пути.

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Ника
10.01.2019, 12:06

Ещё припояли,теперь припояют несуществующие статьи.

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Макс
10.01.2019, 12:08

"Таким образом от преступных действий Сапара Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 101 млн 690 тыс. 800 сомов."  - а где фамилии этих других должностных лиц? и почему они еще не задержаны? или это все только компания по посадке Исакова? воровали все вместе а отвечает только один? так мы далеко не уйдем. И пора уже начинать проверку по реализации Безопасного города российской компанией, кто там из наших акаминеров нажился,. сколько государству причинен ущерб. Больно уж дорого обходится этот проект, лям баксов на перекресток ((( походу камеры золотые. И штрафы подняли в несколько раз чтобы иностранцы как можно больше денег заработали (%% от этих самых штрафов). Могли бы доверить местным инвесторам. В Таджикистан целый ГЭС построили своими силами, а у нас не могут камеры поставить. Печально...

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Самвел
10.01.2019, 12:58

Открытие музея словно тормозят специально, чтобы люди не могли оценить качество. Стоит реконструкция затраченных средств или нет.

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Трололололо
10.01.2019, 13:14

лол

Надо же комментаторы как будто только и ждали выхода статьи и прям подряд начали строчить)

Сидеть и сидеть. Холоп и хапуга ....и друзья такие же, холопы. Где теперь сапарка? Сидит сапарка и это только начало... чпп в юс и ка чуешь? Чуешь с .. свой звонок заммиду остановить меня незаконно!? Пользуясь сапаркой и в контору звонил и пути перекрывал.... КОНЧИЛСЯ сапарка, нет его... и тебя наверняка уже не будет... а Холоп сидит в миде???  муха и в миде?Ну уже скоро ушёл будет наверняка. А как летал , ноги земли не доставали. Холопно сапарку встречал на  юса. гляди, ан нет то и демончика, кончился. Конец.

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