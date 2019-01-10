Жителя Бишкека застрелили из ружья за просьбу уступить дорогу

10 января по дороге в больницу Ала-Букинского района от огнестрельного ранения скончался бишкекчанин Улан К. 1988 г.р. В Джалал-Абадскую область он ездил, предположительно, впервые - на подработку. Об этом VB.KG сообщил инспектор пресс-службы УВД региона Мыктыбек Турдубеков.

По его данным, происшествие случилось 10 января в 3 часа ночи в селе Терек-Сай Чаткальского района. Улан К. вместе со своим другом - уроженцем Узгенского района Ошской области А.Э. 1983 г.р. – ехали по дороге на грузовике Вольво-FH 12, принадлежащем фирме ЗААО "ЧААРАТ ЗААВ". Но путь им преградил местный житель участка Ак-Там Аскат Э. уулу 1994 г.р. на своем авто "БМВ".

Улан вышел из машины и попросил Аската убрать свое авто на обочину, чтобы они могли проехать. Между ними завязалась словесная перепалка. После чего Аскат достал охотничье ружье и выстрелил в Улана. После произошедшего стрелявший скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 130 (Убийство) УК КР. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по "горячим следам" задержали подозреваемого спустя несколько часов. Он водворен в ИВС ОВД Чаткальского района. Как выяснилось, он был пьян.

По данному факту продолжается расследование.