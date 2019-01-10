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МВД потратит 105 млн сомов на "письма счастья" для водителей

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- Екатерина Улитина
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ГУОБДД Кыргызстана закупает услуги по распечатке и конвертированию копий постановлений о нарушениях правил дорожного движения. На распечатку и доставку "писем счастья" планируется потратить 105 млн 102 тысячи сомов. Объявление опубликовано сегодня, 9 января, на сайте госзакупок.

Правоохранительные органы ищут компанию, которая будет принимать и обрабатывать личные данные водителей, преобразовывать постановления о нарушениях на бумажные носители, запечатывать их в конверты, определять адрес и доставлять письма до пункта приема почтового оператора.

Из заявки следует, что на каждом постановлении о штрафе должен быть напечатан штрих-код и QR-код. ГУОБДД планирует закупить 13 млн 137 тысяч 750 услуг по распечатке и доставке постановлений о штрафах. Каждая услуга обойдется в 8 сомов.

Отметим, власти планируют с февраля запустить проект "Безопасный город". Камеры вдоль дорог будут автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. Постановления со штрафами водители будут получать по месту жительства. Сейчас проект работает в тестовом режиме.


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URL: https://www.vb.kg/375956
Теги:
госзакупки, ПДД, штраф, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, МВД
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