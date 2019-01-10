Потепление закончилось. Завтра по Кыргызстану штормовое - осадки и туман

Завтра, 11 января, по Кыргызстану дождь, переходящий в снег. В горных и предгорных районах снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях в предгорных и горных районах снег.

- В Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях без осадков. Днем на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, - информируют синоптики.

По данным Кыргызгидромета, на большей территории страны в Чуйской области похолодание.

- В Чуйской области ночью: -3…-8, днем: 0…+5, в Таласской ночью: -4…-9,

днем: 0…+5, в Иссык-Кульской - ночью: -5…-10, днем: 0…+5. В Нарынской - ночью: -20…-25, днем: -10…-15. На юге республике в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью: -2…+3, днем: +3…+8, - подчеркивают синоптики.

Как уточняется, в Бишкеке ночью без осадков.

- Днем временами дождь, переходящий в снег. Ветер западный 2-7 м/с. Ночью -3…-5, днем +3…+5.