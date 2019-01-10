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В Бишкеке под колеса автомобиля попала 22-летняя девушка

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- Оксана Гут
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Сегодня, 10 января, примерно в 8.20 на пересечении улиц 7 апреля и Горького произошел автонаезд. Информацию об этом подтверждает пресс-служба УОБДД ГУВД Бишкека. По данным ведомства, девушка 1996 г.р. перебегала дорогу в неположенном месте – не через пешеходный переход. Водитель Toyota Altezza не успел остановиться и сбил ее.

В результате ДТП пешеход получила травму ноги. Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала ее в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное.

По факту автонаезду проводится проверка. Происшествие зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков. Автомашина водворена на штрафстоянку.


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URL: https://www.vb.kg/375960
Теги:
ГУВД, ДТП, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, автонаезд, больница
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