В Бишкеке под колеса автомобиля попала 22-летняя девушка

Сегодня, 10 января, примерно в 8.20 на пересечении улиц 7 апреля и Горького произошел автонаезд. Информацию об этом подтверждает пресс-служба УОБДД ГУВД Бишкека. По данным ведомства, девушка 1996 г.р. перебегала дорогу в неположенном месте – не через пешеходный переход. Водитель Toyota Altezza не успел остановиться и сбил ее.

В результате ДТП пешеход получила травму ноги. Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала ее в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное.

По факту автонаезду проводится проверка. Происшествие зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков. Автомашина водворена на штрафстоянку.