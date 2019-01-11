Запретили плевки, запретите и насвай!

Насвай нужно не запрещать, а легализовать и контролировать его оборот, сказал VB.KG депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, известный своими инициативами о запрете плевания, повышении акциза на табачные изделия и другими.

- Запретами мы ничего не добьемся. Получится как с игровыми автоматами, которые запретили, и их, действительно, стало меньше, но подпольные клубы до сих пор работают. Запретив насвай мы ничего не добьемся. Да и кто будет следить за исполнением этого запрета? – задается вопросом депутат.

Бекешев полагает, что вместо запрета государство должно подумать о легализации насвая, о его безопасном производстве и распространении.

- Если действовать по уму, то нужно разработать стандарты качества, промышленные процессы, производители и продавцы должны платить определенный налог. Разработать эту схему довольно трудоемко, но возможно. Более того, рано или поздно этим вопросом придется заняться, но сейчас намного важнее разобраться с тем, как будут работать новые Кодексы, - сказал Дастан Бекешев.

Он также подчеркнул, что сам не планирует инициировать законопроекты, связанные с производством и оборотом насвая.

Насвай – это вид некурительного табачного изделия, который сплевывают после употребления. Он состоит в основном из табака и гашенной извести. В Кыргызстане он производится зачастую в кустарных условиях, на полулегальных условиях. При этом в республике действует комиссия, которая проверяет насвай и, если в нем не обнаруживается вредных веществ, выдает лицензии. Государственная система статистики не ведет учет, сколько людей употребляют насвай.

В 2013, 2015 и 2017 году депутаты поднимали вопрос введения запрета на насвай, но никто из них так и не занялся этим вопросом серьезно. Дальше разговоров дело не пошло.