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Запретили плевки, запретите и насвай!

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- Екатерина Улитина
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Насвай нужно не запрещать, а легализовать и контролировать его оборот, сказал VB.KG депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, известный своими инициативами о запрете плевания, повышении акциза на табачные изделия и другими.

- Запретами мы ничего не добьемся. Получится как с игровыми автоматами, которые запретили, и их, действительно, стало меньше, но подпольные клубы до сих пор работают. Запретив насвай мы ничего не добьемся. Да и кто будет следить за исполнением этого запрета? – задается вопросом депутат.

Бекешев полагает, что вместо запрета государство должно подумать о легализации насвая, о его безопасном производстве и распространении.

- Если действовать по уму, то нужно разработать стандарты качества, промышленные процессы, производители и продавцы должны платить определенный налог. Разработать эту схему довольно трудоемко, но возможно. Более того, рано или поздно этим вопросом придется заняться, но сейчас намного важнее разобраться с тем, как будут работать новые Кодексы, - сказал Дастан Бекешев.

Он также подчеркнул, что сам не планирует инициировать законопроекты, связанные с производством и оборотом насвая.

Насвай – это вид некурительного табачного изделия, который сплевывают после употребления. Он состоит в основном из табака и гашенной извести. В Кыргызстане он производится зачастую в кустарных условиях, на полулегальных условиях. При этом в республике действует комиссия, которая проверяет насвай и, если в нем не обнаруживается вредных веществ, выдает лицензии. Государственная система статистики не ведет учет, сколько людей употребляют насвай.

В 2013, 2015 и 2017 году депутаты поднимали вопрос введения запрета на насвай, но никто из них так и не занялся этим вопросом серьезно. Дальше разговоров дело не пошло.


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URL: https://www.vb.kg/375962
Теги:
Дастан Бекешев, закон, парламент, Кыргызстан, здоровье, плевки, насвай
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Комментарии
Штепсель
11.01.2019, 11:01

Правильно, надо разработать стандарт, и контролировать процесс, насвай не вредней сигарет, и даже чуть менее вредный - легкие не засирает. А никотин сложная штука, с ним плохо, без него еще хуже... Если по чуть-чуть, то лекарство, если много, то хомяка разрывает на куски...

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Тунгуч
11.01.2019, 11:08

Скоро дышать перестанем...и плакать запретят!

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зап/части для ТНВД -
11.01.2019, 11:46
Карма: +54
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Минусов: 38
Комментариев: 131

Налог на воздух!

(из мультфильма "Чипполино")

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