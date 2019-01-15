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Рост ВВП Кыргызстана в 8-10 процентов. Возможно ли?

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- Виктория Григоренко
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Всемирный банк опубликовал доклад Global Economic Prospects: Darkening Skies, в котором прогнозирует в этом году рост ВВП на уровне 3,4 процента. Отметку в 4 процента, планируемое Минэкономом КР, республика, по мнению аналитиков ВБ, сможет достигнуть лишь в 2022.

Однако экономист Арзыбек Кожошев уверен, что прогнозы МВФ и ВБ всегда достаточно консервативны.

- В прошлом году по итогам 11 месяцев рост ВВП составил для нашей республики 3,1 процента. В этом, действительно, прогнозируется на уровне 4. Сразу хочу отметить, что для развивающейся страны это мало. Статистика в 2-3 процента называется "естественным ростом". Чтобы была хорошая динамика, рост должен быть не меньше 8-10 процентов и не меньше 6-7 процентов ежегодно. Поэтому, прогнозы МВФ и ВБ - на уровне отечественных экспертов, - отметил VB.KG Кожошев.

В целом же на данным момент в республике складывается достаточно положительная экономическая ситуация.

- Но она пока еще сильно зависит от "Кумтора", поэтому, нужно в дальнейшем проработать вопрос с ее диверсификацией. К тому же, мы должны больше полагаться на туристический сектор. Конечно, в этом году ВИК не будет, но надеемся, что новый министр культуры и туризма более активно проработает вопросы привлечения туристов. РКФР также набирает обороты, выделено уже более 300 млн долларов. Благодаря этому открылось немало предприятий, в том числе в перерабатывающем секторе. В итоге это должно дать неплохой толчок для экономики Кыргызстана, - считает Кожошев.

Единственно, что на данный момент не улучшилась ситуация с прямыми инвестициями и приходом в страну зарубежного капитала, подчеркивает экономист.

- Более того, по итогам 11 месяцев 2018 года наблюдается уменьшение притока. Это показывает, что инвестиции не только не вкладываются, но даже, возможно, выводятся из КР. Для того, чтобы что-то изменилось, необходимо соблюдать три постулата: первое - политическую стабильность, второе - верховенство законов, защита бизнеса и инвестиций о незаконных посягательств и третье - борьба с коррупцией. Да, последняя ведется, но инвесторы пока не спешат доверять нашему государству. Если все это будет реализовано, то экономика КР покажет более значимую положительную динамику, - заключил Арзыбек Кожошев.


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URL: https://www.vb.kg/375967
Теги:
Арзыбек Кожошев, ВВП, коррупция, Российско-кыргызский фонд развития, экономика, Минэкономики
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