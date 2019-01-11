В Бишкеке стали реже нападать на врачей "Скорой"

В прошлые годы регистрировалось до 20 случаев нападения на бригады скорой помощи. По итогам 2018-го – всего два. Это радует, рассказал VB.KG директор Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

- Последний случай был в ноябре. Парень лет 24-х нападал, оскорблял не только фельдшера, но и на водителя. Более того, он плюнул ему в лицо. А потом оправдываясь сказал, что ничего не помнит, так как был пьян. И зачастую именно молодые люди в алкогольном опьянении нападают на наших врачей. К счастью, эта тенденция начала спадать. Думаю, благодаря СМИ. Потому что люди стали бояться быть осужденными окружающими, что их покажут в нелицеприятных новостях. Но и хочется верить, что к медикам стали относиться уважительнее, - поделился мыслями Шаяхметов.

А вот ситуация на дорогах заметно не улучшилась. Многие участники дорожного движения по-прежнему не пропускают "Скорую". В большей части это касается маршруточников.

- Они могут перед носом остановиться, повернуть со второго ряда. Из-за подобных маневров на дорогах за прошлый год произошло 4 ДТП с машинами "Скорой" – в двух случаях реанимационные бригады и по одному детская и кардиологическая. Виновными были признаны вторые участники аварии, не наши водители. Хорошо, что все машины быстро восстанавливались за счет виновной стороны. Я надеюсь, что камеры видеонаблюдения (в рамках проекта "Безопасный город" - прим. ред.) будут дисциплинировать автомобилистов. И улучшится общая культура поведения участников дорожного движения, - отметил собеседник.

И еще одна наболевшая проблема "неотложки" - перекрытые дворы.

- Мэрия проводила рейды на уровне районных акимиатов. Были даны задания по демонтажу самовольно вкопанных столбов, установленных бетонных плит. Сложнее с элитными этажками, где чиповые замки, и ворота закрывают на ночь. Не раз наша бригада по полчаса стояла под забором, пока человеку, который вызывал "Скорую", смогли дозвониться. Уходило драгоценное время. А если бы ему совсем стало плохо или бы он потерял сознание? Хорошо, что всё хорошо закончилось, - резюмировал директор ЦЭМ.