Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 80.22 - 80.85

Чувствуете, как стало холодно? Скоро будет снег!

350  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завтра 12 января на большей части территории снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. Об этом сообщили в МЧС.

По их данным, 13-14 января без осадков.

- 13 января в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 15 января ночью без осадков, днем в предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, - говорится в информации.

А вот в среду 16 января на большей части территории снова временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

- В Бишкеке 12 января временами дождь, снег. Возможен туман. 13-14 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, - добавили в МЧС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375984
Теги:
погода, Бишкек, Кыргызстан, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  