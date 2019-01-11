Чувствуете, как стало холодно? Скоро будет снег!

Завтра 12 января на большей части территории снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. Об этом сообщили в МЧС.

По их данным, 13-14 января без осадков.

- 13 января в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 15 января ночью без осадков, днем в предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, - говорится в информации.

А вот в среду 16 января на большей части территории снова временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

- В Бишкеке 12 января временами дождь, снег. Возможен туман. 13-14 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, - добавили в МЧС.