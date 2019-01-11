Опять. Двухлетний малыш умер в больнице от побоев родственницы

В Оше в больнице скончался двухлетний мальчик 2016 года рождения. Об этом сообщили в УВД города Ош.

Ребенка с жалобами на судороги привезли в больницу 10 января, примерно в 15.00. На его теле медики обнаружили синяки, кровоподтёки и открытую рану на левом предплечье. Учитывая характер травм, врачи поставили в известность милицию.

Как выяснили сотрудники правопорядка, родители мальчика развелись и ребенок остался на попечении отца. Мужчина 30 декабря 2018 года уехал на заработки, а сына оставил в семье родного брата.

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сотрудниками УВД города Оша задержана 31-летняя местная жительница. Она является женой дяди ребенка.

- Она сказала, что ударила мальчика в воспитательных целях из-за того, что он описался. Когда ребенка привезли в больницу, он был уже мертв, - прокомментировали VB.KG в пресс-службе УВД Ошской области.

Муж подозреваемой подтвердил, что время от времени его жена в воспитательных целях била ребенка по ножкам и щипала.

Напомним, созданы Штабы по всей республике по пресечению жестокого обращения и насилия в отношении детей в Полномочных Представительствах Правительства КР в областях, районных государственных администрациях и мэриях городов, сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.

В настоящее время проводится подворовой обход семей с целью выявления детей, оставленных на попечение престарелым родителям, родственникам или знакомым.

Министерство труда и социального развития призывает граждан быть более внимательным к окружающим людям - соседям, семьям, где дети воспитываются в отсутствии родителей, и при первых тревожных признаках жестокого обращения, избиения, насилия в отношении детей, незамедлительно сообщать в созданные Штабы, либо позвонить в Центр телефон доверия для детей по номеру "111".