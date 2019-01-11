Президент Жээнбеков принял министра финансов Жеенбаеву

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 января, принял министра финансов страны Бактыгуль Жеенбаеву.

Были обсуждены вопросы исполнения доходной части республиканского бюджета, принимаемые меры и планы на 2019 год.

Министр финансов предоставила информацию о налоговых и иных поступлениях в республиканский бюджет.

Глава государства обратил внимание на необходимость учета всех факторов экономики и налоговых режимов при прогнозировании доходной части бюджета.

Он отметил, что важными мерами являются укрепление финансовой дисциплины, оптимизация расходов министерств и ведомств, обеспечение сбалансированности республиканского бюджета, что уменьшит фискальные риски.

Кроме того, Президент поставил задачи осуществлять исполнение бюджета, руководствуясь целями Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы.