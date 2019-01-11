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На Иссык-Куле вандалы разгромили православное кладбище

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- Елена Цой
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"Это просто кошмар!!!

Кому могут мешать мертвые???

В селе Ананьево Иссык-Кульской области вандалы разгромили православное кладбище. Сломали кресты, памятники, ограды, разбросали венки и цветы. Всё это обнаружили сегодня вечером.

Все люди в шоке и горе.

Зачем трогать могилы усопших? Кому это нужно? Обратились в местные правоохранительные органы и главе айыл окмоту. Обещают разобраться. Завтра 12.01.2019 в 9.00 люди собираются возле кладбища. Такие бесчеловечные поступки не должны остаться безнаказанными".

Сообщением и фотографиями на своем аккаунте в Facebook поделилась журналист Надежда Усова.


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URL: https://www.vb.kg/375998
Теги:
вандализм, Иссык-Кульская область, кладбище, православие, Кыргызстан
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