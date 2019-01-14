Келдибеков простил газету "Азия Ньюс". Но лишь наполовину

Экс-спикер Ахматбек Келдибеков отказывается от половины из 2 миллионов сомов, отсуженной у газеты "Азия Ньюс". Об этом редакции VB.KG сообщил главный редактор издания Асланбек Сартбаев.

По его словам, с подобным заявлением Акматбек Келдибеков обратился в Бишкекский городской суд.

- При посредничестве депутата Канатбека Исаева удалось частично уладить конфликт. Келдибеков отказывается от 1 миллиона сомов. Надеюсь потом и от второй половины откажется, - сказал он.

Напомним, по судебному решению судей Октябрьского суда Бишкека газета "Азия Ньюс" обязана теперь выплатить экс-спикеру ЖК Ахматбеку Келдибекову 2 миллиона сомов.