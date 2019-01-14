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Келдибеков простил газету "Азия Ньюс". Но лишь наполовину

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- Бакыт Стамов
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Экс-спикер Ахматбек Келдибеков отказывается от половины из 2 миллионов сомов, отсуженной у газеты "Азия Ньюс". Об этом редакции VB.KG сообщил главный редактор издания Асланбек Сартбаев.

По его словам, с подобным заявлением Акматбек Келдибеков обратился в Бишкекский городской суд.

- При посредничестве депутата Канатбека Исаева удалось частично уладить конфликт. Келдибеков отказывается от 1 миллиона сомов. Надеюсь потом и от второй половины откажется, - сказал он.

Напомним, по судебному решению судей Октябрьского суда Бишкека газета "Азия Ньюс" обязана теперь выплатить экс-спикеру ЖК Ахматбеку Келдибекову 2 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/376000
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Канат Исаев, СМИ, суд, Канатбек Исаев, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, Асланбек Сартбаев
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