Имамы начали "проповедовать" уголовный кодекс

В Кыргызстане имамы в мечетях на своих проповедях стали рассказывать о недопущении ранних браков и об уголовной ответственности за это преступление. В частности, они приводят в пример 155 статью УК КР, согласно которой "лицо, совершившее религиозный обряд бракосочетания в отношении несовершеннолетнего, родители несовершеннолетнего, а также совершеннолетний жених наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет". Об этом редакции VB.KG рассказала директор Общественного фонда "Женский банк мира" Гульсана Абытова, чья организация занимается реализацией этого проекта.

По ее словам, в рамках проекта, который профинансирован ПРООН и посольством Великобритании, с лета прошлого года совместно с муфтиятом иГгоскомиссией по делам религии были проведены тренинги для имамов мечетей по профилактике ранних браков.

- Вначале мы налаживали отношения и определяли религиозных лидеров. Таковых мы выявили 20 человек, из которых половина - женщины. Для реализации задачей проекта мы обеспечили их всеми необходимыми раздаточными материалами. И вот уже с октября месяца имамы на пятничных проповедях стали говорить о вреде ранних браков и уголовной ответственности за это преступление. Кроме того, они рассказывают прихожанам, что согласно исламским принципам парни и девушки могут вступить в брак только когда будут к этому готовы физически и психологически. Нам было очень важно достучаться именно до мужчин, так как большей частью они принимают решение по поводу своих дочерей, - пояснила Абытова.

Одновременно с этим работа велась и со студентками женских медресе.

- С ними работали религиозные женщины-лидеры. Дело в том, что эти девочки большей частью изолированы от внешнего мира, а, значит, и от информации. И именно они наиболее уязвимые в плане ранних браков. Также лидеры работали с сельскими жительницами, которым рассказывали, что ранние браки наносят огромный вред молодым девушкам. Так, по статистике больше всего умирают именно несовершеннолетние роженицы, - продолжила Гульсана Замировна.