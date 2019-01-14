По Кыргызстану ясно. До весны 45 дней

В Кыргызстане сегодня без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −6, днем +5 градусов.

- В Иссык-Кульской области ночью −10 градусов, днем +1. В Таласской - ночью −9, днем +5 градусов. В Нарынской области ночью −30 градусов днем −14. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −8, днем до +9 градусов, - информируют синоптики.

Геомагнитная ситуация спокойная. Сильная магнитная буря ожидается 24 и 25 января нынешнего года.

Восход солнца в 08:31, заход – в 17:51. Долгота дня - 09:18.

До весны 45 дней.