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Вылетевший из Бишкека и разбившийся самолет принадлежит иранской компании

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- Оксана Гут
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В Иране разбился грузовой самолет Boeing 707, вылетевший сегодня утром из Бишкека. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь международного аэропорта "Манас" Алия Курбанова.

- Самолет вылетел сегодня в 7.16 по чартерному рейсу Тегеран-Бишкек-Пайам. Он принадлежал иранской компании. О том, что находилось на борту воздушного судна, у нас информации нет, - сообщила VB.KG Курбанова.

Стоит отметить, что в Агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР комментировать происшествие отказались, сославшись на отсутствии данных.

По сообщению зарубежных СМИ, предварительно, на борту находилось 10 человек, а всего в авиакатастрофе погибли от 9 до 16 человек, так как самолет упал в жилой район, были повреждены дома и другие постройки.

По данным неуточненных источников, командир судна по ошибке попытался приземлиться в аэропорту Фатх (провинция Альборз, что в 40 км к западу от столицы Тегерана) вместо Паям в Караджи. В итоге не справился с управлением, и авиасудно потерпело крушение.


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URL: https://www.vb.kg/376019
Теги:
авиакатастрофа, авиация, Иран, погибшие, Бишкек, Кыргызстан, самолеты, крушение, Аэропорт "Манас", Алия Курбанова
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