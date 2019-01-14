Вылетевший из Бишкека и разбившийся самолет принадлежит иранской компании

В Иране разбился грузовой самолет Boeing 707, вылетевший сегодня утром из Бишкека. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь международного аэропорта "Манас" Алия Курбанова.

- Самолет вылетел сегодня в 7.16 по чартерному рейсу Тегеран-Бишкек-Пайам. Он принадлежал иранской компании. О том, что находилось на борту воздушного судна, у нас информации нет, - сообщила VB.KG Курбанова.

Стоит отметить, что в Агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР комментировать происшествие отказались, сославшись на отсутствии данных.

По сообщению зарубежных СМИ, предварительно, на борту находилось 10 человек, а всего в авиакатастрофе погибли от 9 до 16 человек, так как самолет упал в жилой район, были повреждены дома и другие постройки.

По данным неуточненных источников, командир судна по ошибке попытался приземлиться в аэропорту Фатх (провинция Альборз, что в 40 км к западу от столицы Тегерана) вместо Паям в Караджи. В итоге не справился с управлением, и авиасудно потерпело крушение.