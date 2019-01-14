В парламенте Кыргызстана произошла драка?

Депутат от фракции "Кыргызстан" Кубанычбек Нурматов в беседе с VB.KG опроверг появившуюся в отечественных СМИ информацию, что он сегодня подрался в своем кабинете со своим коллегой из СДПК Омурбеком Бакировым.

По его словам, народные избранники часто очень громко спорят с друг другом в стенах парламента, что порождает ошибочное мнение о ссоре между ними.

- Глупости это все. Омурбек Бакиров младше меня на 12 лет и поэтому он относится ко мне с уважением. Парень он грамотный и, я думаю, на такое бы не пошел. Да и вообще, если бы такое произошло, то давно бы поднялся большой шум, - сказал нардеп.

Депутат Омурбек Бакиров также опроверг эту информацию о конфликте с коллегой.

"Я Кубанычбека Нурматова даже сегодня не видел, так как нахожусь на встрече с избирателями", - передала VB.KG слова нардепа его помощница.

Отметим, по данным некоторых отечественных СМИ со ссылкой на собственные источники сегодня между депутатами Кубанычбеком Нурматовым и Омурбеком Бакировым в кабинете одного из них произошла драка.

Оба народных избранника являются выходцами Араванского района Ошской области.

Депутат Омурбек Бакиров в канун Нового года занял место в ЖК Музаффара Исакова.