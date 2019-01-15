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Хищения на Играх Кочевников: бывший чиновник приговорен к 5 годам условно

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- Екатерина Улитина
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Экс-директор Центра по развитию национальных видов спорта, а сейчас директор детско-юношеской школы олимпийского резерва Алмаз Касенов признан виновным в хищении и растрате более полумиллиона сомов, предназначенных для проведения I Всемирных игр кочевников. Акт судебного решения опубликован на сайте Верховного суда.

Из материалов дела следует, что Алмаз Касенов через неделю после закрытия I Всемирных игр кочевников, 17 сентября 2014 года, взял из кассы Республиканского центра по развитию национальных игр 300 тысяч сомов, через 2 дня он забрал еще 254 тысячи 524 сома. Деньги он получил по статье "командировочные расходы", правда никаких документов, подтверждающих траты на рабочие поездки, директор центра так и не предоставил. Сторона обвинения полагает, что Алмаз Касенов присвоил и растратил полученные 554 тысячи 524 сома.

Сам экс-чиновник себя виновным не признал и в суде объяснил, что все деньги он потратил на покупку гранитных плит, уложенных у входа в здание ипподрома.

- Решение принято по указанию представителя Президента И.С., который был ответственен за строительство и проведение первых всемирных игр кочевников (Судя по другим открытым источникам, речь идет о Сапаре Исакове. В 2014 году он работал в аппарате президента – прим.ред.). Строительство ипподрома начато в начале июля 2014 года без проектно-сметной документации. За неделю до окончания строительства ипподрома рабочей группой принято решение об обложении гранитными плитами входной части ипподрома, - рассказал Касенов на суде.

Однако директор ОсОО "Ала-Таш", компании которая поставляла гранитные плиты для строительства ипподрома рассказал, что Центр по развитию национальных видов спорта до сих пор не расплатился за заказ и должен более 64 тысячи сомов. Общая сумма заказа тоже не соответствует сумме, взятой из кассы – 531 902 сома. Да, и оплату поставщики получили 3 и 8 сентября 2014 года, а не в дни, когда Алмаз Касенов забирал деньги из кассы.

В декабре 2017 года чиновник вернул всю недостающую сумму в кассу.

Учитывая показания всех свидетелей и собранные доказательства, суд признал Алмаза Касенова виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Наказание считается условным, с испытательным сроком на 1 год. После решение Бишкекского городского суда приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в Верховном суде.


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URL: https://www.vb.kg/376029
Теги:
коррупция, приговор, растрата, суд, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Алмаз Касенов, Сапар Исаков
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