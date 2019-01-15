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Мужчину, сообщившего в милицию о притоне, забрали в наркологию

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Власти города! Милиция! Вот это сообщение опубликовал мужчина в соцсетях. У нас такая же ситуация, живем по соседству. Но писать заявление боимся, потому что хозяйка притона - скандальная баба, и у нее в милиции крыша.

Когда-нибудь кто-нибудь решит эти проблемы в городе?

Помогите хотя бы этому Марату!

"Я, Акунов Марат, 13 января 2019 года позвонил 02 в Дежурную часть милиции по поводу притонов, где оказывают услуги сексуального характера проститутки. Приехал наряд милиции, вместо того, чтобы принять меры в отношении притонов, сотрудники милиции меня доставили в Свердловский РУВД, как будто я преступник, и порвали мне куртку. Дежурный следователь вместо того, чтобы принять заявление от меня и выслушать мою жалобу, дал поручение сотрудникам Патрульной милиции, чтобы они меня доставили в Наркодиспансер. Это что получается, милиция принимает заявление от граждан после посещения Наркодиспансера и Республиканского центра психологического здоровья?

После посещения Наркодиспансера меня опять привезли в Свердловское РУВД и произвели допрос, где я написал заявление, что в моем доме по ул.Усенбаева, дом 3, в кв. 138, 145 работают притоны с проститутками.

В течение уже многих лет не решается эта проблема. Вроде была и есть статья в Уголовном кодексе КР, и вроде депутаты ЖК приняли закон, где в многоквартирных домах запрещается деятельность гостиниц и притонов, приходит милиция, закрывает глаза на все эти безобразия, все менты-участковые крышуют эти притоны с проститутками, и хозяйку этих притонов Сабину .

Во дворе моем постоянно много мужчин, которые ждут своей очереди в притоне, постоянно мусорят, плюются в подъездах, харкают и распивают спиртные напитки во дворе, проститутки вольготно от безнаказанности чувствуют себя.

Прошу принять меры в отношении хозяйки этих притонов и закрыть эти притоны".

Народную новость прислала Алина


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URL: https://www.vb.kg/376031
Теги:
ГУВД, проституция, Свердловский район, уголовная ответственность, Бишкек
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