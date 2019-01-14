Кто устроил стрельбу в Оше?

В Facebook появилась короткая видеозапись, на которой несколько молодых людей около машин веселятся. Один из них вы тащил пистолет неизвестной марки и устроил стрельбу.

Радует, что в воздух. Однако запись быстро прерывается, и неизвестно, велась ли стрельба дальше, и есть ли или нет пострадавшие. Если присмотреться также видно, что после выстрелов отлетают гильзы, что характерно для огнестрельного оружия.

Пользователь, выложивший видео пишет, что произошло это в Оше 10 января.

Отметим, что подобное использование огнестрельного оружия запрещено законом.