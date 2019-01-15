За стрельбу в Оше молодым людям грозит штраф в 1000 сомов

Личности парней, стрелявших в воздух в городе Ош, установлены. Потерпевших нет. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

В ходе проведенной проверки сотрудники милиции установили, что выстрелы были произведены 10 января недалеко от ресторана "Изюм", что по улице Ленина. Как выяснилось, житель города Ош Г.Н. 1998 г.р. праздновал с друзьями день рождения. После чего молодые люди вышли на улицу и один из них - С.У. - произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета неустановленной на данный момент марки.

По данному факту УВД проводит расследование. Участники правонарушения были доставлены в отделении милиции для выяснения обстоятельств.

Данный факт был зарегистрирован по ст. 121 "Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах" Кодекса о проступках КР.

Так, согласно этой статье, нарушителям грозит наказание в виде штрафа I категории (1000 сомов) либо привлечения к общественным работам II категории.