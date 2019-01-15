Судебный процесс в отношении Албека Ибраимова отложен на 28 января

Сегодня, 15 января, в Октябрьском районном суде Бишкека должно было состояться первое заседание по уголовному делу в отношении экс-мэра столицы Албека Ибраимова.

Бывший градоначальник был доставлен в зал суда. Однако председательствующая по делу Кымбат Архарова заявила, что не успела ознакомиться с материалами дела. В связи с чем процесс был отложен на 28 января.

Как выяснилось, адвокат подсудимого Сергей Слесарев также еще полностью не ознакомлен с материалами уголовного дела своего подзащитного.

Напомним, Албек Ибраимов обвиняется в коррупции по нескольким эпизодам.

Следствием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку изделий оборонного назначения Ибраимов, будучи председателем правления ОАО "ТНК Дастан", получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере 270 тыс. долларов США.

Кроме того следствием установлено, что Албек Ибраимов, будучи мэром столицы, в целях получения материальной выгоды для себя и других лиц организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков. В частности, в 2017 году, по прямому указанию Ибраимова был проведен конкурс, в результате чего на подставных лиц были оформлены 2 земельных участка площадью более 5 га в южной части столицы. При этом выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам по более высокой цене.