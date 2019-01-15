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Россия передала военную технику для охраны границ Кыргызстана

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Россия передала военно-техническую помощь Кыргызстану. Президент республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 января, лично принял первую партию техники.

По словам главы пограничной службы Уларбека Шаршеева, поставка оборудования реализуется в рамках соглашения между правительствами двух стран "Об оказании технического содействия в рамках присоединения к Евразийскому экономическому союзу".

- На первом этапе были построены комплексы пограничных застав для обеспечения нормальной жизнедеятельности и быта личного состава. Второй этап – это приемка автотехники, - сказал Уларбек Шаршеев.

Он добавил, что на третьем этапе Россия передаст Кыргызстану еще одну партию военной техники для охраны и защиты внешних границ.

Полученные автомобили будут распределены по пограничным заставам, расположенным на границах с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. С учетом имеющийся техники, потребности Пограничной службы в автотехнике будут полностью удовлетворены.

Сооронбай Жээнбеков, осмотрев машины, обратился к послу РФ в Кыргызстане Андрею Крутько и поблагодарил Россию за оказанную помощь.

Партия военно-технического оборудования включает в себя 123 единицы автомобильной и инженерной техники, в том числе 108 машин высокой проходимости для перевозки людей и грузов, 2 автомобиля-тягача, 2 экскаватора-погрузчика, 2 автокрана, 4 санитарных автомобиля, 5 автомобилей специального назначения, а также 2 установки для бурения.


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URL: https://www.vb.kg/376042
Теги:
Андрей Крутько, Сооронбай Жээнбеков, президент, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, Уларбек Шаршеев
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