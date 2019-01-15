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Авиабилеты станут дешевле? Президент одобрил "пятую свободу воздуха" в КР

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков одобрил поправки в Воздушный кодекс, которые гарантируют всем авиакомпаниям "пятую свободу воздуха" в Кыргызстане. Это означает, что любой самолет без разрешения и согласования с властями может садиться в аэропортах Кыргызстана, загружать или оставлять грузы, брать на борт пассажиров, а потом лететь в другой город.

Ожидается, что новые поправки положительно скажутся на отечественной авиации: откроются новые направления перелетов. Самолеты, летящие к примеру, из Китая в Европу, теперь смогут делать промежуточную посадку в Бишкеке и забирать пассажиров. Появление крупных компаний должно привести к снижению цен на авиабилеты. Однако, далеко не все видят в грядущих изменениях только положительные стороны.

Заместитель генерального директора авиакомпании "Эйр Манас" Данияр Арынов считает, что в цены на авиабилеты снижаться не будут, новые направления не откроются, а отечественные авиакомпании ждут финансовые трудности. Не исключено даже их банкротство.

- Внезапно не может появиться множество новых направлений. Крупные компании приходят не туда, где либеральные законы, а туда, где есть коммерческая выгода. У нас выгода очень небольшая, в Кыргызстане, с ВВП $1000 на душу населения мало людей, которые могут часто путешествовать, да еще на большие расстояния. Продвигая такие законы нужно смотреть на реальное положение вещей, а не слушать популистские обещания, - уверен Данияр Арынов.

Он считает, что в новых условиях больше всего пострадают отечественные компании. Им придется конкурировать не друг с другом, а с зарубежными авиаперевозчиками, которые превосходят их по количеству самолетов, и по условиям ведения бизнеса. К примеру, турецкие, российские и узбекские авиакомпании получают дотации из бюджета.

- Это похоже на забег, в котором мы уже заранее проиграем, потому что все противники впереди на 200 метров. При этом нужно понимать, что иностранные компании будут платить налоги не в бюджет Кыргызстана, а в казну своих государств, - продолжил Арынов.

Руководитель авиакомпании считает, что "пятая свобода воздуха" - это хорошая возможность развития страны, и у нее есть положительные аспекты. Однако нужно продумать условия для поддержки отечественных авиаперевозчиков.


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URL: https://www.vb.kg/376050
Теги:
авиация, аэропорт, банкротство, ВВП, грузоперевозки, инвестиции, президент, Россия, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Данияр Арынов, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Марат
15.01.2019, 16:54

Вот вам и конкуренция. Наши и без того убыточные компании пропадут. Так и надо, а то достали уже. Сервиса нет, зато цены заоблачные. 

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