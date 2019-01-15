Госслужащим разрешили заниматься творческой деятельностью

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики 28 ноября 2018 года.

Закон принят в целях уточнения некоторых норм, предоставляющих разрешения государственным гражданским служащим и муниципальным служащим осуществлять педагогическую, научную или другую творческую деятельность.

В соответствии с принятыми изменениями предоставляется возможность государственным гражданским служащим и муниципальным служащим на добровольной патентной основе осуществлять свои права заниматься оплачиваемой образовательной, экспертной, научной и другой творческой работой в соответствующей профессиональной сфере, предусмотренные в пункте 19 части 1-й статьи 20 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликовани