Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 79.95 - 80.50

Госслужащим разрешили заниматься творческой деятельностью

84  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики 28 ноября 2018 года.

Закон принят в целях уточнения некоторых норм, предоставляющих разрешения государственным гражданским служащим и муниципальным служащим осуществлять педагогическую, научную или другую творческую деятельность.

В соответствии с принятыми изменениями предоставляется возможность государственным гражданским служащим и муниципальным служащим на добровольной патентной основе осуществлять свои права заниматься оплачиваемой образовательной, экспертной, научной и другой творческой работой в соответствующей профессиональной сфере, предусмотренные в пункте 19 части 1-й статьи 20 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликовани


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376051
Теги:
налоги, президент, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  