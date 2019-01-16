Погода
$ 69.81 - 69.91
€ 79.42 - 80.17

Бизнесмен шантажировал подростка интимными фотографиями

2995  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жителя Чуйской области осудили за развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Акт судебной коллегии опубликован на сайте Верховного суда.

По данным обвинения, житель Чуйской области 29 сентября 2017 увидел на одной из улиц Бишкека девушку, силой посадил ее в свою машину и увез в район БЧК. Там он заставил ее раздеться, трогал, целовал и облизывал интимные части тела, а потом сделал несколько откровенных фотографий на свой смартфон. Вплоть до марта 2018 года мужчина шантажировал девочку этими фото. Он угрожал, что, если она откажется с ним встречаться, он выложит их в Интернет. При каждой новой встрече он принуждал подростка к интимной связи, раздевал ее, трогал, а потом самоудовлетворялся.

Обвиняемый - владелец небольшого бизнеса, семьянин и отец двоих детей - на суде заявил, что раскаялся и полностью осознал свою вину. Он утверждает, что не знал, что его подруге всего 16 лет.

По его словам, он познакомился с ней, когда приехал осмотреть дом, выставленный на продажу. После осмотра, он записал номер телефона дочери хозяев, чтобы поговорить о сделке. Кроме нее в доме никого не было. Вскоре между ними завязалась личная переписка. Девушка жаловалась на проблемы с родителями и на ежедневные скандалы. Однажды она сказала, что хочет сбежать из дома и попросила одолжить ей 2 тысячи сомов. Мужчина согласился. Он утверждает, что при встрече девушка сама предложила взамен денег снять с себя всю одежду. Условия сделки бизнесмену понравились. В тот вечер он действительно сделал несколько фотографий, но утверждает, что никогда не пытался ими шантажировать. Его подруга якобы сама звонила и назначала встречи.

Тем не менее, судя по заключению психолога, нет никаких оснований не верить показаниям девочки. Она не склонна ко лжи и излишней фантазии, зато психолог отмечает у нее детскость мышления и слабость волевой регуляции (склонность подчиняться воле других и исполнительности).

Бишкекский городской суд, учитывая доказательства, в том числе переписку в соцсетях, приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы, кроме того, он должен выплатить 100 тысяч сомов пострадавшей в качестве моральной компенсации. Верховный суд оставил это решение в силе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376053
Теги:
Верховный суд, изнасилование, суд, фотография, Чуйская область, шантаж, Бишкек, Кыргызстан, сексуальные домогательства
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  