Бизнесмен шантажировал подростка интимными фотографиями

Жителя Чуйской области осудили за развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Акт судебной коллегии опубликован на сайте Верховного суда.

По данным обвинения, житель Чуйской области 29 сентября 2017 увидел на одной из улиц Бишкека девушку, силой посадил ее в свою машину и увез в район БЧК. Там он заставил ее раздеться, трогал, целовал и облизывал интимные части тела, а потом сделал несколько откровенных фотографий на свой смартфон. Вплоть до марта 2018 года мужчина шантажировал девочку этими фото. Он угрожал, что, если она откажется с ним встречаться, он выложит их в Интернет. При каждой новой встрече он принуждал подростка к интимной связи, раздевал ее, трогал, а потом самоудовлетворялся.

Обвиняемый - владелец небольшого бизнеса, семьянин и отец двоих детей - на суде заявил, что раскаялся и полностью осознал свою вину. Он утверждает, что не знал, что его подруге всего 16 лет.

По его словам, он познакомился с ней, когда приехал осмотреть дом, выставленный на продажу. После осмотра, он записал номер телефона дочери хозяев, чтобы поговорить о сделке. Кроме нее в доме никого не было. Вскоре между ними завязалась личная переписка. Девушка жаловалась на проблемы с родителями и на ежедневные скандалы. Однажды она сказала, что хочет сбежать из дома и попросила одолжить ей 2 тысячи сомов. Мужчина согласился. Он утверждает, что при встрече девушка сама предложила взамен денег снять с себя всю одежду. Условия сделки бизнесмену понравились. В тот вечер он действительно сделал несколько фотографий, но утверждает, что никогда не пытался ими шантажировать. Его подруга якобы сама звонила и назначала встречи.

Тем не менее, судя по заключению психолога, нет никаких оснований не верить показаниям девочки. Она не склонна ко лжи и излишней фантазии, зато психолог отмечает у нее детскость мышления и слабость волевой регуляции (склонность подчиняться воле других и исполнительности).

Бишкекский городской суд, учитывая доказательства, в том числе переписку в соцсетях, приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы, кроме того, он должен выплатить 100 тысяч сомов пострадавшей в качестве моральной компенсации. Верховный суд оставил это решение в силе.