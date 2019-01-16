Ждать ли кыргызстанцам морозов? До весны 43 дня

В Кыргызстане сегодня дождь со снегом. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −2, днем +6 градусов.

- В Иссык-Кульской области ночью −10, днем +5. В Таласской области ночью −6, днем +7 градусов. В Нарынской области ночью −23, днем −8 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −5, днем до +8 градусов, - информируют синоптики.

А вот завтра по КР ясно, ночью 0…-2, днем +8…+10. Не прогнозируется морозов и до конца этой недели. Согласно онлайн метеоресурсам, температура воздуха будет колебаться в пределах +6 ...+10 градусов в дневной время.

Восход солнца в 08:30, заход – в 17:53. Долгота дня 09:21.

Геомагнитная обстановка спокойная.

До весны 43 дня.