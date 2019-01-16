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Роза Отунбаева собирает оппозицию?

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- Виктория Григоренко
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Не исключено, что со временем представители Временного правительства могут стать той самой недостающей стране оппозицией. Об этом VB.KG заявил политолог Марс Сариев.

Тем более, если на политическом поле вновь появится "тяжеловес" Омурбек Текебаев и из вынужденной эмиграции вернется Омурбек Бабанов, уверен политолог.

- Это политика, в ней возможны любые комбинации. Все зависит от баланса сил и интересов. В целом же активизация "временщиков" напрямую связана с подготовкой к грядущим выборам. Ведь если политик хочет остаться в игре, он должен всегда находиться в центре внимания. Так что сейчас идет попытка собрать ресурс, так как "временщики" понимают, что весной будет происходить какие-то весомые политические процессы. Тем более, что многие представители ВП – фигуры уходящие. По сути, это их последний шанс остаться на плаву, - пояснил Марс Сариев.

Напомним, накануне Роза Отунбаева весьма резко отреагировала на отказ Сооронбая Жээнбекова помиловать Омурбека Текебаева. В своем интервью президент переходного периода заявила, что "политическая ситуация в стране непростая, а такие моменты только обострят ее".


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URL: https://www.vb.kg/376062
Теги:
временное правительство, оппозиция, Кыргызстан, политика, Марс Сариев, Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева
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