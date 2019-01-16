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Пойдет ли парламент на самороспуск?

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- Оксана Гут
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На днях президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с Торага Жогорку Кенеша и лидерами фракций напомнил им о необходимости в скором времени принять поправки в выборное законодательство. Они должны вступить в силу за год до даты проведения выборов. То есть времени на раскачку нет, срок работы парламента 6-го созыва истекает в 2020-ом.

Политолог, эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов считает, что вопрос с изменением конституционных законов "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" может затянуться. Но в этом нет особых проблем.

- Так как изменения касаются именно конституционных законов, то у них более сложная и длительная процедура принятия. Процесс может занять месяцев девять: пока их рассмотрят все фракции, комитеты, пока примут во всех трех чтениях. Да и по сути любой законопроект можно рассматривать, как угодно долго. Поэтому можно объявить выборы, провести их, а потом принять поправки. Запрета на это нет, - отмечает эксперт.

С его слов, несмотря на то, как скоро будут приняты изменения в выборное законодательство, вероятность досрочных выборов остается.

- Если произойдет роспуск парламента, то провести досрочные выборы придется. На этот счет в законодательстве норма о внеочередных выборах "провисает". Хотя, мне кажется, у депутатов нет смысла для самороспуска. Не факт, что они вернутся в Жогорку Кенеш в таком же составе. Как минимум 60% может обновиться. Да и какая из партий сейчас готова выложиться материально? Досрочное избрание парламента важно тем, кто находится не у власти. И это не партии, а сильные политики, которые могут создать новые альянсы, - поделился мнением Бактыгулов.

Политолог подчеркнул, что предвыборная гонка началась давно. Как три года назад пошли разговоры о досрочных выборах, так к ним на всякий случай и начали готовиться. Политики присматриваются к друг другу, договариваются о разных союзах и, главное, создают соответствующее настроение у избирателей. Те же антикитайские митинги тому пример.


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URL: https://www.vb.kg/376065
Теги:
выборы, законопроект, Конституция, парламент, президент, роспуск, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков, Шерадил Бактыгулов
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Комментарии
бактыгуль асаналиева
16.01.2019, 16:59
Карма: +2
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Плюсов: 8
Минусов: 6
Комментариев: 11

Этак вы всех джинов выпустите!

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