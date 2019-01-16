"Кырк Чоро" проверили китайцев, работающих на "Джунде"

Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики совместно с гражданскими активистами провела выезд на два предприятия в Чуйской области, где работают граждане иностранных государств.

Так, делегация посетила нефтеперерабатывающий завод "Джунда" в городе Кара-Балта. По словам исполнительного директора завода Алтынбека Садырбаева, на сегодня на НПЗ "Джунда" трудятся порядка 1000 человек, 300 из которых граждане Китайской Народной Республики и более 600 человек - кыргызстанцы.

"У всех есть разрешительные документы на работу, визы и паспорта. У нас нет нелегально работающих китайцев, здесь работают высококвалифицированные специалисты из Китая. Для " для проживания рядом с работой", - сказал он.

Гражданские активисты в лице Аманбола Бабакулова и Кубанычбека Дуйшеева (общественное движение "Кырк чоро") присутствовали при проверке Госслужбой миграции паспортов и виз граждан КНР, работающих на предприятии.

По словам Бабакулова, активисты убедились, что на заводе нет нарушений.

"Все граждане КНР работают легально. Мы сами убедились, что нет фактов нарушения нашего законодательства. На акции протеста у нас было 2 требования, первое из которых – запретить выдавать гражданство Кыргызстана иностранцам. Второе – депортация нелегалов", - сказал он.

Начальник отдела по работе с иностранными гражданами Государственной службы миграции при

Правительстве Кыргызской Республики Бактыбек Кудайбердиев рассказал о предстоящих нововведениях в правил пребывания иностранных граждан на территории страны.

"Нами подготовлены подзаконные акты, согласно которым соотношение местных и иностранных рабочих составит 80% на 20%. Также будет повышена сумма отчислений работодателем за каждого иностранного работника. По нашим прогнозам, данное нововведение принесет в казну дополнительно около 200 миллионов сомов", - сказал он.

После чего в городе Шопоков чиновники и активисты посетили кыргызско-пакистанское предприятие по обработке металлических изделий "Лахор Стил Милс".

Здесь работают порядка 120 человек, 80 из которых - кыргызстанцы. Менеджер компании Роми Муххаммед предоставил списки всех иностранных работников и рассказал о деятельности предприятия. Также он подчеркнул, что "Лахор Стил Милс" ведет благотворительную работу: Сокулукской районной больнице закуплена кардио эхограмма стоимостью в 40 тыс. долларов США и выделены средства на покупку медикаментов.