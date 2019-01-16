В Кыргызстане могут разрешить трансплантацию органов в частных клиниках

- Мы не отсталая страна, у нас есть врачи-трансплантологии, которые могут успешно развивать эту область медицины. Она имеет право на развитие. Есть нелепые предположения, что с принятием этого закона начнут пропадать люди. Но люди и сейчас пропадают, и мы не знаем, что с ними. Конечно, есть риски из-за не работающих законов, но это ведь совсем другая проблема. Если следовать этой логике, придется все запретить, - сказала Евгения Строкова.

Коллегу поддержал Азамат Арапбаев. Он напомнил, что в Турции и Южной Корее, где трансплантация органов разрешена, стремительно развивается медицинский туризм.

Основное новшество закона, о котором идет речь - разрешить клиниками с государственно-частным участием проводить операции по пересадке органов. Сейчас этой деятельностью могут заниматься только государственные больницы. Из-за устаревшей материально-технической базы отечественные врачи очень редко берутся за проведение подобных операций и рекомендуют пациентам ехать за помощью в другие страны.

Поправки в закон, о которых идет речь, были разработаны депутатом прошлого созыва Игорем Гусаровым. Со второй попытки они прошли три чтения и получили одобрение депутатов. Однако, в 2016 году экс-президент Алмазбек Атамбаев наложил на закон вето и со своими замечаниями вернул его в ЖК.